為了振興花蓮旅遊，政府自6/1起推出花蓮旅遊補助，福容大飯店花蓮店也不落人後，推出「你的補助我來放大！加贈3,000大禮包」專案，即日起至12/30，只要加入享福卡會員，兩人成行即可入住市景客房，享受專案優惠價4,500元（不含早餐），並享有買一晚送一晚的超值優惠。搭配國旅補助，每人每晚最低花費可至625起，週五到週日還不加價，每日限量六間，優惠期至2024年8月31日止。





除了住宿優惠，福容大飯店花蓮店還額外提供豐富的禮包，凡入住並使用花蓮振興補助的旅客，可獲得總價值超過3,000的大禮包。這包括2,000的餐飲折價券、KTV包廂及棋藝室買一小時送一小時、VR虛擬實境遊戲體驗、以及無動力自行車三小時使用權。此外，所有透過官網、電話或享福卡APP訂房的旅客，均有資格參與抽獎活動，最大獎為市價16,800+10%的和洋客房住宿憑證。





此外，福容大飯店花蓮店的周邊新景點也是不容錯過，今年四月新開幕的「將軍府1936」保留了日治時代的老房子，有米其林二星主廚開設的Fine Dining餐廳「fujo restaurant」和台北知名的「渣男Taiwan Bistro 花蓮十渣」等。整個地區無論是日間或夜晚都有不同的魅力，被譽為「花蓮小京都」。此外，洄瀾灣休閒農場擁有眾多網美打卡點，以及可愛的水豚君、笑笑羊和羊駝等，是親子旅遊的好去處。





同時，離福容花蓮店僅15分鐘車程的新城老街，是另一個值得探訪的地點。這裡不僅有電影「盛夏光年」的拍攝場景，還有超過一甲子的新城照相館近期翻新後重新開放。街道上集結了花蓮特色的手工藝品和文青伴手禮，高級日式中澤奶霜和金寶笠麵粉製成的舒芙蕾在「Ji Ji Coffee吉吉咖啡」可品嚐到，而「練習曲書店」則是一個適合翻閱二手書、享受慢生活的好地方。



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福容大飯店花蓮店 「你的補助我來放大! 加贈$3,000大禮包」。

專案期間：即日起至2024年12月30日。

專案內容：

1、成為享福卡會員，兩人成行入住市景客房。

2、專案優惠價$4,500（不含早餐），買一晚再送一晚。

3、搭配補助後每人每晚最低$625起，週五至週日不加價。

4、每日限量六間，限時特惠至2024年8月31日。



大禮包內容：入住並使用花蓮振興補助者可獲得：

1、$2,000餐飲折價券。

2、KTV包廂與棋藝室買一小時送一小時。

3、VR虛擬實境券（免費遊戲二選一）。

4、無動力自行車使用三小時。

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/tw/news-detail/2024-Hualien-Travel/



福容大飯店花蓮店

訂房專線：03-823-9988

福容大飯店 花蓮店 03-823-9988 花蓮市民生路51號