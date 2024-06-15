暑假即將來臨，台北及高雄漢來大飯店特別推出了多款精彩的暑期住房專案，要讓小朋友們有一個富的暑假，同時讓大人能夠完全放鬆。高雄漢來大飯店推出的「2024非去不可漢來假期-繽紛夏日嘉年華」專案，每晚6,339元起，包含Häagen-Dazs冰淇淋及YouRblock高雄經典地標微型積木組，讓小朋友在享受暑假的同時，也能發揮創意。台北漢來大飯店則推出「親子樂遊開心FUN暑假」專案，每房7,956元起，提供糖果兌換券、造型氣球及Häagen-Dazs冰淇淋等，讓全家人都能享有一個難忘的假期。





高雄漢來大飯店除了提供住宿優惠外，還結合當地文化活動，如演唱會等，使得高雄成為夏日旅遊的首選。該飯店的「2024非去不可漢來假期-繽紛夏日嘉年華」專案，特別為家庭旅客考量，提供早鳥9折優惠及每日限量家庭房升等服務。此外，入住三天兩夜還可獲得漢來海港平日下午茶兩客，讓一家大小都能享受美食的樂趣。





高雄漢來大飯店的三麗鷗主題房是每年暑假最受歡迎的選擇之一。今年夏天，該主題房推出的「夏日渡假Chill住房專案」，提供雙人房9,332元起的優惠價格，並贈送Häagen-Dazs冰淇淋及1,000元三麗鷗商品抵用券。續住第二晚主題房僅需6,000元，讓親子旅客能以超值價格享受豐富的住宿體驗。





台北漢來大飯店則是專注於滿足小家庭的需求，推出「親子樂遊開心FUN暑假」專案，為6歲以下兒童提供免費入住並招待早餐。該專案還包括全套Mini bar、糖果兌換券、造型氣球及Häagen-Dazs冰淇淋，每房更附贈兒童專屬備品組及100元商品折抵券。預訂早鳥專案，更加贈爬爬客親子樂園套票，讓小朋友們的暑假充滿樂趣和記憶。



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高雄漢來大飯店 2024非去不可。漢來假期-繽紛夏日嘉年華

早鳥優惠：2024年6月3日(一)起至6月21日(五)止

銷售日期：2024年6月22日(六)起至2024年8月31日(六)止

住宿日期：2024年7月1日(一) 起至2024年8月31日(六)止

專案價格：兩天一夜 市景精緻客房6,339元起、三天兩夜 市景精緻客房12,356元起、早鳥預訂享九折優惠及每日限量升等家庭房。

專案內容：

依房型人數提供自助式早餐。

依房型人數提供Häagen-Dazs冰淇淋(100ml)。

每房贈送YouRBlock微型積木-高雄經典地標微型積木組一份。

免費使用三溫暖、健身房、露天游泳池。

預訂三天兩夜，每房贈海港平日下午茶兩客。

一般週六及連續假日住宿需加價NT$1,000+10%+5%。

高雄漢來大飯店 2024年主題房暑假專案-夏日渡假Chill

早鳥優惠：2024年6月3日(一)起至6月21日(五)止

銷售日期：2024年6月22日(六)起至2024年8月31日(六)止

住宿日期：2024年7月1日(一) 起至2024年8月31日(六)止

專案價格：週一至週四$9,332起，週五或週日12,289元起，週六14,784元起、早鳥優惠續住全房型優惠價6,000元。

專案內容：

依房型人數享自助式早餐

享主題房專屬迎賓茶點

房內冰箱MINIBAR免費享用

依房型人數提供Haggen-Dazs冰淇淋

贈送三麗鷗商品抵用券1,000元，可直接兌換超值主題房商品

免費使用三溫暖、健身房、露天游泳池

免費定點定時高鐵與飯店接駁



台北漢來大飯店 親子樂遊開心FUN暑假 住房專案

早鳥優惠：2024年6月3日(一)起至6月21日(五)止

銷售日期：2024年6月22日(六)起至2024年8月31日(六)止

住宿日期：2024年7月1日(一) 起至2024年8月31日(六)止

專案價格：豪華客房每晚7,956元

專案內容：

贈島語自助早餐(兩大一小)

6歲以下兒童不加床免費住

每房贈全套Mini bar

糖果兌換券

造型氣球兌換券

哈根達斯冰淇淋兌換券(3杯)

每房贈兒童專屬備品組

三麗鷗100元商品券

早鳥預訂加贈爬爬客親子樂園套票(1大1小)

台北漢來大飯店

地址：台北市南港區經貿一路168號

電話：02-2788-6868

高雄漢來大飯店

地址：高雄市前金區成功一路266號

電話07-216-1766

