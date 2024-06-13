澳門親子旅遊的首選之地！新濠影滙更在今年重磅邀請日本超萌教主「HELLO KITTY」帶領三麗鷗明星坐鎮，在新濠影滙各個角落打造超可愛、超好拍的裝置藝術，有巨型HELLO KITTY拱門、大耳狗水上樂園造景、經典八字形摩天輪也有主題車廂，更有三麗鷗主題餐廳等著大家前去朝聖。







澳門三麗鷗電影主題免費拍

澳門新濠影滙這次和三麗鷗聯名，最不能錯過的就是散落在館內各處的免費三麗鷗裝置藝術，在入口處由「三麗鷗電影主題」大型打卡點迎接大家。巨型的HELLO KITTY版巨型獎座落在中心，一旁有拿著攝影機的大耳狗，超俏皮可愛。







身穿復古點點禮服的HELLO KITTY接待你進入更衣間，裏頭有酷企鵝和你一起賣萌。巨型椅子上有布丁狗和雙子星邀你一起來合影。另一區則是有美樂蒂、布丁狗和大眼蛙在吧檯喝飲料。近日超夯的酷洛米也在一旁迎接大家。現場更有三麗鷗造型爆米花免費拿，就算只是路過也要記得拿一份打卡。





澳門新濠影滙三麗鷗 大耳狗水上樂園

位於新濠影滙一樓中庭處，則是以大耳狗為主角，打造進一層樓高的大耳狗水上樂園造景，以大耳狗噴水池為中心，身穿海灘褲或花襯衫的大耳狗、酷企鵝、布丁狗，有坐在游泳圈上賣萌，也有手拿水槍俏皮嬉戲，粉絲看到就先直呼太可愛。而背面也不馬虎，藏有大眼蛙、雙子星公仔和大耳狗噴泉造景，可可愛愛的讓人拍到不想走。







外圍樓梯牆面和柱子也貼滿主題牆，三麗鷗明星漂在水上嬉戲、放空模樣，整體細節滿分，粉絲到此絕對會拍到心滿意足。也建議大家到二樓處俯瞰整座大耳狗水上樂園裝置藝術，用不同角度拍出不一樣的美。此外，在電梯入口處的巨型HELLO KITTY拱門，戶外金光大道上五公尺高的HELLO KITTY氣偶亦是不能錯過的免費打卡點。







澳門新濠影滙：三麗鷗摩天輪

澳門特色地標之一「影滙之星」，就落在新濠影滙兩棟酒店之間，為全球最高的八字形摩天輪。這次針對三麗鷗聯名推出HELLO KITTY、布丁狗、酷洛米、美樂蒂、雙星仙子5個主題車廂，每座車廂除了有造型窗貼之外，更有巨型公仔陪你一起搭摩天輪、眺望澳門美景。







更為膽子大的旅客準備一小區「透明車底」，從高空低頭直視地面，就怕你膽子小腿軟。並在聯名期間推出須提前預約的「摩天輪主題下午茶」，HELLO KITTY粉紅特調、布丁狗柚子開心果蛋糕、大耳狗藍莓起司馬卡龍等造型餐點，每日限量12套，每艙最多4人入座，讓你體驗最難忘的下午茶療癒時刻。若沒有搭乘摩天輪，夜晚也能在戶外欣賞三麗鷗光雕秀，明星角色都俏皮亮相，等你免費拍出萌照。







澳門三麗鷗跑車餐廳：載運美式餐室

位於新濠影滙一樓的「Joyride Diner 載運美式餐室」，以50年代復古設計聞名，店內擺放的敞篷跑車座位區更是網美必拍重點。這次搖身變成三麗鷗主題餐廳，店內每個角落都能看到各式各樣三麗鷗明星圖騰，有牆上的霓虹燈、角色主題敞篷跑車，就連餐桌也變成三麗鷗設計，陪你一起用餐。







並設計造型聯名餐點，首推必點的是「布丁狗兒童套餐」，布丁狗造型漢堡麵包可愛爆表，還有「HELLO KITTY草莓聖代」、「布丁狗奶昔」、「酷洛米摩卡」等主題餐，除了手機先食之外，更讓粉絲捨不得吃。







澳門新濠影滙：三麗鷗拉麵店「瀛菊拉麵」

以日式料理為主打的「瀛菊拉麵」，也跨界和三麗鷗聯名快閃，將拉麵屋台的氛圍引進新濠影滙，現場掛滿泡在拉麵裡的布丁狗旗子，一旁則是實體化屋台拉麵，熱情上菜的大眼蛙和佛系經營的蛋黃哥，路過也能免費合影。







並以HELLO KITTY為主餐設計推出主題兒童套餐，有俏皮KITTY大頭造型白飯「唐揚雞咖喱飯」，搭上水信玄餅、大眼蛙抹茶紅豆飲料；兒童拉麵套餐則是有烙印HELLO KITTY起司魚餅鋪在豚骨拉麵上，搭上HELLO KITTY彩虹飯糰和美樂蒂草莓牛奶，不管大小朋友都會被萌到。







澳門新濠影滙：三麗鷗蛋糕、馬卡龍

除了主題餐廳之外，新濠影滙也在「羅浮餅廊及輕食」推出限定款三麗鷗下午茶，9款印有不同三麗鷗明星角色的馬卡龍，有伯爵茶牛奶巧克力、藍莓杏仁、抹茶紅豆等常見口味，也發揮創意推出榴槤、川椒鹹蛋黃馬卡龍口味，顛覆大家的想像。另外，生日、慶祝造型蛋糕也不能少，有整隻HELLO KITTY造型香草慕斯蛋糕、小份量的杯子蛋糕等。









澳門新濠影滙 SANRIO CHARACTERS 影滙同萌

期間：2024年3月29日-2024年9月30日

地點：澳門新濠影滙酒店



