搶佔台北101煙火第一排！台北艾麗酒店推出倒數派對、跨年住房專案，懂的要搶。

2025年即將進入尾聲，全球矚目的台北101跨年煙火秀再度成為焦點。每年信義區的跨年夜總是一位難求，如何在最佳位置以最舒適的姿態迎接新年，成為許多民眾提前規劃的重點。位於信義區核心，素有「101煙火第一排」美譽的台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店，今年也不負眾望，推出了涵蓋餐飲、派對及住房的「艾迎新」系列活動，搶攻頂級跨年商機。

▲台北艾麗酒店推出跨年系列活動，邀請賓客一同舉杯倒數，歡慶新年到來。

7樓空中花園倒數派對 近距離感受台北101煙火震撼

台北艾麗酒店最著名的景點之一，便是曾獲富比世旅遊指南評選「台北最棒戶外泳池」的7樓空中花園。跨年夜當晚10點起，這裡將變身為最華麗的倒數派對現場。酒店特別邀請專業DJ播放熱門舞曲，營造動感熱情的氛圍。現場更提供「關東煮」、「韓式辣炒年糕」及「炸物拼盤」等派對點心，搭配微醺酒品及軟性飲料無限暢飲。想像在百萬夜景環繞下，台北101煙火在眼前零距離綻放，那將是無比震撼的體驗。針對非住宿賓客，酒店限量釋出150組「7樓花園派對區」單次入場券，每位5000元。若想享受更私密的空間，僅有6組的「池畔包廂區」則是首選，每組30000元加10%服務費，適用4人，包含專屬拼盤與精選酒款。

▲台北艾麗7樓戶外泳池花園擁有觀賞101煙火的絕佳視野，跨年夜將舉辦倒數派對。

LA FARFALLA跨年晚餐！落地窗景搭配星級美食饗宴

如果偏好在室內享受精緻美食，酒店6樓的LA FARFALLA義式餐廳也推出了兩場限定饗宴。該餐廳以大片落地窗設計聞名，賓客可一邊用餐一邊欣賞信義區的繁華景致。晚間6點至9點的「跨年晚餐」，提供「美國精選無骨牛小排」或「爐烤南極犬牙魚」兩款主菜任選，搭配豐盛的鮮選自助吧及香檳乙杯，每位3080元加10%服務費。晚間10點至凌晨1點則轉換為「跨年派對」，主菜升級為「美國頂級安格斯牛小排」或「帕馬火腿裹南極犬牙魚、波士頓龍蝦半隻及松露鮑魚」的豪華海陸組合，同樣享有自助吧，並升級為精選酒品與軟飲無限暢飲，每位5000元加10%服務費。凡是預訂「跨年派對」的賓客，可在倒數時刻移步至6樓戶外花園，現場將有101即時影像連線，一同迎接新年。

煙火景觀房三天兩夜 在客房獨享台北101煙火

對於追求極致私密體驗的旅客，台北艾麗酒店的「艾迎新」三天兩夜住房專案無疑是最佳選擇。酒店全館有超過三分之一的客房窗景直面台北101，讓賓客在溫暖舒適的房內就能輕鬆欣賞煙火全程。此專案限定2025年12月31日及2026年1月1日連續入住兩晚，「煙火景觀房」每房47000元起加15.5%，「城市景觀房」每房40000元起加15.5%。無論選擇哪種房型，專案皆包含每日自助早餐兩客，以及12月31日晚間的7樓空中花園跨年派對「花園區」免費入場資格兩名，讓賓客可以自由選擇在房內獨享，或到派對現場感受熱烈氛圍。

▲台北艾麗酒店「煙火景觀房」，在房內即可舒適欣賞台北101煙火景致。

2026台北跨年 多元方案搶攻信義區一級戰區

台北艾麗酒店此次推出的跨年系列活動，從高空戶外派對、精緻室內饗宴到獨享景觀住房，提供了多元化的奢華選擇。在信義區跨年一級戰區中，憑藉其觀賞101煙火的絕佳地理位置，預期將再次吸引高端客群的目光，為2026年拉開序幕。酒店也特別提醒，相關活動均需提前預訂，部分限量席次售完為止。

▲預訂LA FARFALLA餐廳「跨年派對」的賓客，可至6樓戶外花園欣賞台北101煙火。

台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店「艾迎新」跨年派對系列

活動時間： 2025年12月31日(三)22:00至2026年1月1日(四)01:00 （LA FARFALLA餐廳跨年饗宴：18:00～21:00、22:00～01:00）

活動內容：

7樓空中花園倒數派對

花園區入場券每位5,000元 泳池畔包廂區每組30,000元+10%，含炸物拼盤、滷味拼盤與精選酒款，至多6人，每加1位加收7,500元+10%並贈氣泡酒1瓶。



LA FARFALLA餐廳跨年饗宴

「跨年晚餐」每位3,080元+10%，主菜二選一（美國無骨牛小排或爐烤犬牙魚）含自助吧及香檳。 「跨年派對」每位5,000元+10%，豪華海陸主菜二選一（安格斯牛小排或帕馬火腿裹犬牙魚與龍蝦），含自助吧、酒款與飲品無限暢飲。



跨年住房專案

三天兩夜雙人住宿（2025年12月31日至2026年1月1日） 煙火景觀房47,000元起+15.5%、城市景觀房40,000元起+15.5% 每房含每日早餐2客與7樓花園派對入場資格2名。



台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店

地址：台北市信義區松高路18號

電話：(02)6631-8000

網站：humblehousehotels.com

