台北凱達豪華套房買一送一！搶攻普發商機，住宿2,888元起再送阿嬤的配方足貼。

隨著政府普發一萬元現金陸續入袋 ，許多民眾開始規劃如何聰明消費，將這筆小確幸的價值發揮到最大 。位於萬華區，交通便捷的台北凱達大飯店看準這波商機 ，以「全民共享、幸福放大」為概念 ，特別推出「豪享度假」超值限量住房專案 ，主打豪華套房買一送一與家庭房買一送二的超值優惠 ，讓民眾用一萬元就能享受到頂級的城市度假體驗 。



▲台北達大飯店響應普發萬元，推出豪華套房買一送一專案

台北凱達普發金優惠，豪華套房買一送一

這次台北凱達大飯店的「豪享度假」專案，內容十分吸引人 。自即日起至2026年4月30日止 ，民眾只要花費一萬元，即可於週一至週四入住豪華套房享買一送一 ，等於住宿兩晚，或是選擇家庭房買一送二 ，等於可連續入住三晚。若選擇週五入住，每晚也僅需加價400元 。飯店業者表示，這個專案最高可省下超過四萬元 ，無論是情侶雙人度假、親子出遊或好友小旅行都很划算 ，不過此專案每日僅限量三間，建議有興趣的民眾應提早規劃預訂 。



▲台北凱達大飯店推出「豪享度假」住房專案，萬元入住豪華套房買一送一、家庭房買一送二

景觀浴缸眺望市景，體驗都會精品宅

專案中最受矚目的豪華套房，每晚原價為22,800元加一成服務費 。房內設計採用大面窗景與自然採光 ，並配有獨立客廳、寬敞臥室 ，最吸引人的是設有景觀泡澡浴缸 ，讓旅客能一邊泡澡一邊欣賞窗外的城市夜景，宛如置身都會精品宅般的享受 。而適合全家出遊的家庭三、四人房，每晚原價15,800元加一成服務費 ，在此專案中同樣下殺不到3折優惠 ，為家庭旅客提供了高性價比的住宿選擇。

搶搭新北歡樂耶誕城，住宿每人千元起

此外，每年萬眾矚目的「新北歡樂耶誕城」即將在11月14日華麗登場 。距離耶誕城會場僅需約10分鐘車程的台北凱達大飯店 ，也同步搶先推出了「歡樂耶誕城」住房專案 。此專案活動期間自2025年11月14日至12月28日 ，雙人房優惠價2,888元起，家庭四人房4,888元起 ，換算下來每人每晚最低僅需1,222元起即可入住 。

攜手阿嬤的配方，住宿贈足貼舒緩身心

今年的耶誕城專案，台北凱達特別攜手台灣人氣腿部保養品牌「阿嬤的配方」合作 。凡是預訂此專案入住的旅客，每房將加贈保養小物，也就是「阿嬤的配方」樹液足貼2雙 ，款式為薰衣草或紅豆薏仁隨機發贈 。飯店希望讓旅客在暢遊耶誕城一整天後，回到飯店就能使用足貼暖足舒緩、為身心充電 ，享受一趟最療癒放鬆的浪漫城市小旅行 。



▲台北凱達攜手「阿嬤的配方」合作專案贈送樹液足貼2雙

飯店周年慶加碼，餐飲住宿優惠齊發

為迎接秋季旅遊旺季，台北凱達大飯店也搭配11月的周年慶推出多重優惠 。在住宿方面，旅客若是透過官網訂房，入住金額滿4,888元，飯店將再加碼贈送500元的抵用券 。餐飲方面，則是推出全館餐飲消費滿千贈百，以及早餐買一送一等活動 ，讓旅客從住宿到餐飲都能一次享盡優惠，將普發金花得最聰明、玩得最盡興 。

豪享度假住房專案

活動時間： 即日起至2026年4月30日

活動內容：

・豪華套房買一送一

・家庭房買一送二

・官網訂房滿4,888元贈500元抵用券

・全館餐飲消費滿千送百 ・早餐買一送一

歡樂耶誕城住房專案

活動時間： 2025年11月14日至12月28日

活動內容：

・雙人房每晚2,888元起

・家庭房每晚4,888元起

・入住每房贈「阿嬤的配方」樹液足貼2雙（薰衣草或紅豆薏仁隨機）

台北凱達大飯店 Caesar Metro Taipei

地址：台北市萬華區艋舺大道167號

電話：02-2383-6789

官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw

