易遊網折扣放大節登場！999元日韓機票、五星飯店99元起　普發一萬加碼300萬折扣碼限時搶。

迎接「全民普發一萬」熱潮，易遊網10月31日至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，全站商品最低3折起，加碼豪撒總值300萬元折扣碼，讓普發金放大再放大。活動期間祭出限量爆品，包括999元日韓機票、五星級飯店99元起、饗食天堂90元餐券、以及機票飯店5折券等，預期將掀起年底旅遊搶購潮。此次活動更邀請人氣插畫角色「醜白兔」聯名合作，推出可愛貼圖與限量贈品，增添旅遊話題與收藏樂趣。



航空公司搶先預熱 單日機票營收破9位數創新高

10月起各大航空公司陸續開跑線上旅展，易遊網同步推出早鳥優惠票價。受惠於「普發一萬」與「旅展促銷」雙重加乘效應，機票銷售量飆升，單日營收更突破9位數創下歷史新高。根據易遊網觀察，今年各航司拉長促銷戰線，出發日期延伸至明年6至9月，加上明年上半年多達6個連假，可輕鬆請假拼出9天假期，帶動民眾提前卡位搶訂2025旅程。



激省爆品天天開搶 日韓機票999元、五星飯店99元起

易遊網「折扣放大節」活動期間，每週五下午1點限量開搶日韓機票，單程含稅僅999元；週一至週四則推出三大星級飯店破盤價，包括高雄寒軒、墾丁凱撒與捷絲旅台南虎山館，最低僅99元起。每天中午12點再加碼5折券與饗食天堂90元餐券，無論是國外機票、訂房或團旅商品都能用最划算的價格入手。



普發金變旅遊金 歐洲團旅買一送一、亞洲線半價優惠

為搶搭普發金熱潮，易遊網推出高CP值團旅方案。歐洲線主打「奧捷團旅10日」第2人現折1萬元，暢遊布拉格、庫倫洛夫與哈斯塔特等經典城市；「義大利當地7日團」每人22,700元起，更限時買一送一。亞洲線則有「關西團旅5天」第2人半價、「釜山團旅5天」升等五星飯店、全程不進購物站，旅展價僅11,700元起。



國際航點55折起 東南亞機票免7千元再抽美西來回票

易遊網整合超過15家航空公司優惠票價，一站比價最方便。中華航空、長榮航空、星宇航空、新加坡航空、日本航空等航線最低55折起，還可疊加折扣碼最高再折1,000元。活動期間購票再抽台北－美西任一航點來回機票，東南亞航點來回含稅最低不到7,000元，韓亞航空首爾來回未稅6,300元起並贈託運行李，馬航則祭出55折加折扣碼滿額再折888元的雙重優惠。



國旅飯店最低99元起 環島之星自由行送住宿

國旅同樣優惠不手軟，「捷絲旅台南虎山館」每晚含稅2,999元起，搶搭2026年度話題展覽《埃及之王：法老》；墾丁全新「Hotel dùa Kenting」擁有全台唯一360度空中泳池，每晚6,800元起；新開幕「天成逸旅－蝴蝶谷」獨家首賣，一泊三食含湯屋每人8,888元起。另有「買環島之星送住宿」自由行方案，「台糖長榮酒店」2天2,780元起、「台東娜路彎大酒店」2天3,750元起。



易遊網「折扣放大節」線上旅展

活動時間：2025年10月31日至11月13日

活動內容：

全站最低3折起，普發金加碼300萬元折扣碼

每週五下午13:00限量開搶「日韓機票999元」

每週一至週四下午13:00「五星飯店99元起」

每日中午12:00開搶「機票、訂房、團旅5折券」、「饗食天堂餐券90元」

歐洲團旅買一送一／亞洲團旅第2人半價

「買環島之星送住宿」國旅自由行方案

全站滿萬元抽「全球不限航點來回機票」

易遊網官方網站：https://www.eztravel.com.tw/activity/ITF/promo/

聯名貼圖下載：https://line.me/S/sticker/36136

