福華大飯店旅展優惠限時登場！住宿券2,999元、餐飲券1,150元全台通用買十送一超划算。

福華集團鎖定2025台北國際旅展ITF熱潮，率先於11月1日至11月28日推出「線上旅展」，重磅發售消費者引頸期盼的「福華集團連鎖飯店住宿券」，雙人入住含早餐的超值優惠價為每張2999元。此次住宿券不僅可通行台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭及墾丁福華等全台八間連鎖飯店，更祭出「買五送一張1000元現金抵用券」、「買十送一張免費住宿券」的超殺回饋，滿足國人對國內深度旅遊與優質住宿的強勁需求。福華集團今年也首度推出「福華集團連鎖飯店餐飲券」，每張僅需1150元，靈活多元的兌換方案，為國人開啟一場橫跨全台的味蕾之旅。



ITF必搶福華連鎖住宿券2999元全台八間飯店彈性加價使用攻略

這張炙手可熱的「福華集團連鎖飯店住宿券」每張2999元，最大的優勢在於其連鎖通用的高彈性，讓旅人可依據自身需求與旅遊計畫，在全台八間福華飯店中任選一館入住。在飯店房型與加價規定方面，各館皆提供不同的選擇與彈性。例如，入住台北福華大飯店可享高級單床或雙床房含兩客早餐，平日（週日至週五）僅需加價1100元，週末（週六、國定連續假日）加價2300元。新竹福華大飯店則依季節加價，提供豪華單床房或高級雙床房。溪頭福華渡假飯店、墾丁福華渡假飯店則因應旺季與地理位置的特殊性，設有不同的假日加價門檻，其中溪頭福華入住即贈溪頭教育園區門票最多2張，提供旅人額外價值。消費者應特別留意優惠期限至2026年10月31日，並建議上網查詢各飯店詳細加價資訊，以便更靈活地運用2999元的超值連鎖住宿券。



福華餐飲券1150元首度登場多樣化兌換選擇滿足饕客味蕾

除了連鎖住宿券，福華集團今年首度推出的「福華集團連鎖飯店餐飲券」每張1150元，提供消費者極具彈性的餐飲兌換方案。持券人可依不同館別與餐飲內容，使用1張或2張餐飲券，開啟獨特的用餐體驗。例如，持1張券即可在「台北福華大飯店」的經典粵式餐廳「珍珠坊」享用平日晚餐港點吃到飽，品嚐超過50道美饌。在「石門水庫福華渡假飯店」的HOVIIKITCHEN，則可依季節兌換平日雙人合菜套餐或雙人火鍋套餐。



若想品嚐烤鴨，則可使用2張餐飲券在台北福華的「江南春」享用平日烤鴨三吃，或在台中福華的「江南村」或「海華樓」享用片皮鴨一鴨三吃，滿足追求精緻中式料理的饕客。這張餐飲券的推出，大幅提升了福華集團餐飲服務的便利性與選擇性，讓民眾可以更實惠的價格，享受福華飯店的高水準餐飲服務。

台北福華館內經典美食券熱銷掌握買十送一桌菜優惠

針對多人聚餐與喜愛經典中式桌菜的客群，擁有台、粵、浙、西式四大人氣美食的台北福華大飯店，於本次旅展重點推薦「中式十人桌菜餐券」，每張價格為12888元。此餐券可通用於江南春、蓬萊邨及宴會廳，適合家庭聚會、公司宴客等多元需求。為提供更實惠的價格，福華集團更祭出「買十贈一」的超值方案，換算下來每張優惠價僅約11716元，為國人提供了高品質中式宴席的絕佳選擇。這項優惠餐券的銷售，預期將成為旅展期間搶攻團體用餐市場的熱門商品。



福華線上旅展購物攻略即買即用便利性高11月7日南港展覽館同步登場

福華集團線上旅展的銷售期從11月1日持續至11月28日，消費者可透過台北福華官網購買線上電子住宿券及餐券，享受「即買即用」的高度便利性。若偏好紙本票券，消費者可前往台北福華外賣櫃（僅售餐券）購買，或於11月7日至11月10日的台北國際旅展期間，親臨南港展覽館4樓M-1605攤位現場選購。無論選擇線上或實體購買，福華集團此次旅展推出的住宿與餐飲優惠，皆為規劃國內旅遊的消費者提供了兼具專業性、高性價比與豐富經驗的絕佳選擇。



福華集團線上旅展

活動時間：2025年11月1日至11月28日（實體旅展11月7日至11月10日）

活動內容：

・推出「福華集團連鎖飯店住宿券」每張2,999元，全台八館通用，雙人入住含早餐。

・買5張送1,000元現金抵用券、買10張再送住宿券。

・「福華集團連鎖餐飲券」每張1,150元起，依館別可靈活兌換港點吃到飽、合菜、火鍋套餐等。

・台北福華另推「中式十人桌菜餐券」每張12,888元，買十贈一。



線上購買：台北福華大飯店官網（https://shorturl.at/PUbIB）

實體購買：南港展覽館4樓M-1605攤位



