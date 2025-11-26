普發萬元這樣花！高雄圓山住房「買二送二」，台北圓山再加碼天際客房1晚9,900元。

面對普發萬元議題，圓山大飯店推出住房優惠，旅客只需萬元即可一次體驗文化導覽、星級宵夜與景觀客房，無論親友出遊或歲末旅行，皆能享受兼具質感與歷史深度的旅宿新選擇。

隨著政府普發一萬元的政策話題持續延燒，許多民眾開始思考如何將這筆預算發揮出最大的效益。對於喜愛旅遊的國人而言，這正是一個重新探索台灣經典地標的好時機。向來以深厚歷史底蘊與壯麗建築聞名的圓山大飯店，近期順勢推出了名為「萬元放大術」的住房提案，不僅打破了五星級飯店高不可攀的刻板印象，更透過精細的行程安排，將住宿體驗昇華為一場結合美食、文化與絕美景致的身心靈饗宴。無論是嚮往台北都會的璀璨夜景，還是渴望南台灣澄清湖畔的悠閒步調，南北兩地的圓山大飯店皆祭出了極具誠意的款待方案，讓這一萬元不僅僅是消費，更是一種對生活質感的投資。

▲台北圓山大飯店祭出「萬元有找」住房專案，即日起至2026年3月31日於平日週日至周四選擇入住天際客房，每房每晚只要9,900元



台北圓山天際客房獨攬地標美景與星級宵夜饗宴

位於台北市區至高點的台北圓山大飯店，這次特別將目光鎖定在視野極佳的天際客房。對於追求極致視覺享受的旅客來說，這裡無疑是欣賞台北盆地與基隆河岸風光的最佳位置。飯店此次推出的專案內容相當豐富，旅客只需花費9900元，就能在平日入住這間擁有寬闊陽台的客房。當夜幕低垂時，窗外流動的車河與遠處矗立的台北101大樓，交織成一幅動人的都會光影畫卷。為了讓夜晚的體驗更加完整，專案中更包含金龍餐廳的宵夜套餐。旅客可以在欣賞窗外夜色的同時，品嚐由國宴主廚精心烹調的粵式佳餚與台式創意料理，並搭配「覓到酒吧」的特調飲品，讓味蕾與視覺同步沉浸在微醺的優雅氛圍中。

▲台北圓山大飯店萬元住房專案享總價值21,922元的尊榮之旅，包括東密道文化導覽行程、金龍餐廳宵夜套餐及精緻早餐2客，從早到晚盡享圓山的獨特魅力

深入探索東密道傳奇歷史與食宿遊樂全方位體驗

除了舒適的住宿與精緻的餐飲，圓山大飯店最為人津津樂道的莫過於其充滿神秘色彩的歷史故事。此次的台北住房專案特別納入了東密道文化導覽行程，這是一般遊客平時難以窺見的秘境。在專業導覽人員的帶領下，住客將有機會親身走過昔日為了接待國賓而設計的秘密通道與時光走廊，聆聽那些封塵已久的歷史軼事，感受這座紅柱金瓦建築背後所承載的時代重量。這種結合了「食、宿、遊、樂」的一站式體驗，讓飯店不再只是單純的睡覺場所，而是成為了一座活生生的歷史博物館。翌日清晨旅客還能在松鶴餐廳享用豐盛的自助早餐，用多元的異國美食喚醒嶄新的一天，為這趟城市微旅行畫下完美的句點。

▲專人導覽帶領走入東密道，探索圓山的歷史軌跡，揭開昔日國賓秘密通道與時光走廊的神秘面紗

高雄圓山祭出買二送二超狂優惠打造高CP值假期

鏡頭轉往南台灣，高雄圓山大飯店則展現了南部特有的熱情與豪邁，推出了令市場驚豔的「買二送二」限時優惠。對於家庭出遊或是三五好友結伴旅行的族群而言，這絕對是將預算發揮到極致的選擇。旅客只要支付10000元，就能獲得四間房的住宿權益，方案內容彈性十足，可以選擇「市景雙人套房加市景雙人房」的組合，或是直接預訂「兩間市景四人客房」。這意味著平均下來的入住成本大幅降低，卻依然能享受五星級飯店的設施與服務。旅客還可以自由選擇是要連續入住兩晚以享受漫遊時光，還是將贈送的額度留待下一次旅程使用，這種靈活的規劃方式，精準打中了現代人追求高CP值與彈性旅遊的需求。

▲高雄圓山大飯店即日起至明年2月13日止推出限時「買二送二」住房優惠組合，開放旅客於平日週日至週五入住，等於四間房同享萬元超驚喜價

澄清湖畔的優雅轉身與質感生活的極致追求

高雄圓山大飯店緊鄰著風光明媚的澄清湖，擁有得天獨厚的度假氛圍。雖然基本方案提供的是市景房，但懂得享受的旅客僅需加價1000元，即可升等至湖景客房，在陽台上將澄清湖的湖光山色盡收眼底。無論是清晨湖面上的薄霧，還是黃昏時分的金黃波光，都能讓人忘卻都市的喧囂與煩惱。這波由圓山大飯店發起的萬元放大活動，不僅僅是價格上的讓利，更是一種生活提案，鼓勵人們在忙碌的一年尾聲，利用這一筆額外的預算，與家人摯愛共度一段高品質的相處時光。建議有興趣的民眾把握平日時段與優惠期間提早規劃，在這座充滿故事的宮殿式飯店中，找回旅行的初心與感動。

▲民眾可任選高雄圓山「市景雙人套房1間＋市景雙人房1間」或「市景四人客房2間」方案，每組兩房10,000元（不含早餐），再享買一組送一組超值優惠





台北圓山大飯店「萬元有找」住房專案

活動時間： 即日起至2026年3月31日，平日週日至週四入住

活動內容：

天際客房每房每晚9,900元，含東密道文化導覽、金龍餐廳宵夜套餐、精緻早餐2客，總價值約21,922元

訂房電話：(02)2886-1818 分機1520

線上訂房：https://reurl.cc/lYN8D9

高雄圓山大飯店「買二送二」住房優惠

活動時間： 即日起至2025年2月13日止，平日週日至週五入住

活動內容：

可選市景雙人套房1間＋市景雙人房1間，或市景四人客房2間，每組兩房10,000元（不含早餐），再加贈同組兩房（共四房），升等湖景房每間加價1,000元

訂房電話：(07)370-6007 分機506／556

隨著普發一萬元掀起旅遊與消費熱潮，若還想了解其他同樣把萬元放大到極致的方案，以下資訊值得參考

推薦閱讀：雀客國際推住宿買一送一、高鐵78折全年優惠！普發1萬元國旅這樣玩最省。

推薦閱讀：長榮台中一鵝五吃買一送一！住房滿萬送萬、餐券加贈2000元，普發一萬超有感。

推薦閱讀：台北凱達豪華套房買一送一！搶攻普發商機，住宿2,888元起再送阿嬤的配方足貼。