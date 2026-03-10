▲桃園景觀咖啡廳推薦！一山景觀咖啡 180度俯瞰石門水庫，必吃海鮮義大利麵、金桔檸檬綠茶。

桃園景觀咖啡廳推薦「一山景觀咖啡」180度俯瞰石門水庫！店內必點海鮮義大利麵與清爽飲品，搭配遼闊草地與雲海視野，是北橫公路旅遊打卡首選。

位於北橫公路台七線山區的「一山景觀咖啡」，是近年旅人熱議的桃園復興秘境景觀咖啡廳。店家坐落於丸山高處制高點，擁有180度俯瞰石門水庫上游的壯闊景色，加上大片草地與山林環境，讓人彷彿置身雲端。無論是想遠離城市喧囂，或是尋找桃園景觀餐廳拍照打卡，「一山景觀咖啡」都成為不少遊客心中的口袋名單。



▲桃園景觀餐廳推薦「一山景觀咖啡」坐落丸山高處，可遠眺石門水庫湖景（攝影：蕭芷琳）



▲桃園美食推薦「一山景觀咖啡」戶外草地與山景視野遼闊，被不少旅人列為桃園秘境咖啡廳（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀餐廳推薦「一山景觀咖啡」180度俯瞰石門水庫！

桃園景觀餐廳推薦「一山景觀咖啡」從台七線轉入山徑後即可抵達，雖然上山道路較窄且蜿蜒，部分路段僅能單車通行，但也正因如此，使這裡保留了難得的寧靜氛圍。抵達後映入眼簾的是寬闊草皮與遼闊山景視野，餐廳特別設置戶外座位與二樓露台區，讓遊客能從不同高度欣賞石門水庫湖景。天氣晴朗時，湖面與山巒層層交織；午後若雲霧飄散，更像置身雲海之中，成為桃園熱門的景觀咖啡廳拍照地點。

▲桃園復興「一山景觀咖啡」可遠望石門水庫湖景，視野寬廣成為熱門打卡景點（攝影：蕭芷琳）



▲桃園美食推薦「一山景觀咖啡」二樓露台視野開闊，是欣賞北橫山景與水庫景觀的最佳位置（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳必吃餐點：海鮮義大利麵與金桔檸檬綠茶

景觀餐廳常被認為「景色勝過餐點」，但一山景觀咖啡的料理表現同樣亮眼。其中「清炒時蔬海鮮義大利麵」是店內人氣主食之一，餐點選用鮮蝦、透抽與蛤蜊等海鮮搭配時令蔬菜，如花椰菜、彩椒與玉米筍，不僅色彩豐富，也能吃到食材本身的鮮甜。飲品部分，「金桔檸檬綠茶」則是許多客人推薦的解膩飲品。新鮮金桔與檸檬帶來清爽酸香，搭配綠茶基底與淡淡甜味，酸甜與茶香平衡。

▲清炒時蔬海鮮義大利麵使用鮮蝦、透抽與蛤蜊，是「一山景觀咖啡」人氣主食（攝影：蕭芷琳）



▲金桔檸檬綠茶酸甜清爽，搭配山景景觀成為桃園景觀咖啡廳必點飲品（攝影：蕭芷琳）



對不少旅人而言，「一山景觀咖啡」不只是景觀餐廳，更是一處能放慢步調的山林空間。大片草地與安靜環境，讓人可以靜靜欣賞湖光山色，也適合與朋友或家人悠閒度過午後時光。雖然假日設有兩小時用餐時間限制，但在這段時間裡，眼前遼闊的石門水庫景色，已足以讓人暫時遠離城市節奏。若正在尋找桃園復興景觀咖啡廳或北橫秘境景點，一山景觀咖啡無疑是值得造訪的一站。



▲桃園復興「一山景觀咖啡」擁有大片草地與山景視野，是北橫人氣秘境咖啡廳（攝影：蕭芷琳）



▲遊客可在露台一邊品嚐美食，一邊欣賞石門水庫湖景，感受山林慢生活（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳推薦 桃園美食推薦 一山景觀咖啡

地址：桃園市復興區三民里三鄰丸山21之5號

營業時間：10:00–17:00；週二三四公休

低消費用：一杯飲料；例假日用餐時間限時2小時

