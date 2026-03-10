▲桃園景觀咖啡廳推薦！一山景觀咖啡 180度俯瞰石門水庫，必吃海鮮義大利麵、金桔檸檬綠茶。

桃園景觀咖啡廳推薦「一山景觀咖啡」180度俯瞰石門水庫！店內必點海鮮義大利麵與清爽飲品，搭配遼闊草地與雲海視野，是北橫公路旅遊打卡首選。
位於北橫公路台七線山區的「一山景觀咖啡」，是近年旅人熱議的桃園復興秘境景觀咖啡廳。店家坐落於丸山高處制高點，擁有180度俯瞰石門水庫上游的壯闊景色，加上大片草地與山林環境，讓人彷彿置身雲端。無論是想遠離城市喧囂，或是尋找桃園景觀餐廳拍照打卡，「一山景觀咖啡」都成為不少遊客心中的口袋名單。
桃園景觀餐廳推薦「一山景觀咖啡」180度俯瞰石門水庫！
桃園景觀餐廳推薦「一山景觀咖啡」從台七線轉入山徑後即可抵達，雖然上山道路較窄且蜿蜒，部分路段僅能單車通行，但也正因如此，使這裡保留了難得的寧靜氛圍。抵達後映入眼簾的是寬闊草皮與遼闊山景視野，餐廳特別設置戶外座位與二樓露台區，讓遊客能從不同高度欣賞石門水庫湖景。天氣晴朗時，湖面與山巒層層交織；午後若雲霧飄散，更像置身雲海之中，成為桃園熱門的景觀咖啡廳拍照地點。
桃園景觀咖啡廳必吃餐點：海鮮義大利麵與金桔檸檬綠茶
景觀餐廳常被認為「景色勝過餐點」，但一山景觀咖啡的料理表現同樣亮眼。其中「清炒時蔬海鮮義大利麵」是店內人氣主食之一，餐點選用鮮蝦、透抽與蛤蜊等海鮮搭配時令蔬菜，如花椰菜、彩椒與玉米筍，不僅色彩豐富，也能吃到食材本身的鮮甜。飲品部分，「金桔檸檬綠茶」則是許多客人推薦的解膩飲品。新鮮金桔與檸檬帶來清爽酸香，搭配綠茶基底與淡淡甜味，酸甜與茶香平衡。
桃園景觀咖啡廳推薦 桃園美食推薦 一山景觀咖啡
地址：桃園市復興區三民里三鄰丸山21之5號
營業時間：10:00–17:00；週二三四公休
低消費用：一杯飲料；例假日用餐時間限時2小時
更多桃園景觀咖啡廳推薦一次看
推薦閱讀：桃園景觀咖啡廳推薦！邸家咖啡 宛如踏入歐洲城堡，桃園必拍景點在這。
推薦閱讀：桃園景觀咖啡廳推薦！森鄰水岸 180度溪谷美景超好拍、店貓超親人。