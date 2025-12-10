桃園景觀咖啡廳推薦！桃園龍潭「邸家咖啡」以歐式古堡外觀吸睛，夢幻場景超好拍。結合精緻排餐、義式料理與手沖咖啡，成為桃園必訪景點。

當人們談論桃園龍潭，想到的往往是龍潭大池或石門水庫的湖光山色，不過在渴望園區這邊，風格獨具、彷彿從歐洲古老莊園直接「空運」而來的建築物，也相當吸引大家的關注。這棟像是歐洲城堡的咖啡廳，其實就是「邸家咖啡 Deja Brew」，不僅外觀吸睛，其融合了精緻排餐、創意料理與專業手沖咖啡的餐飲實力，可有不少人特地跑一趟只為了看這不一樣的風采。



▲桃園景觀咖啡廳推薦！邸家咖啡 宛如踏入歐洲城堡，桃園必拍景點在這。



桃園景觀咖啡廳推薦「邸家咖啡」歐風古堡神秘面紗！

「邸家咖啡」最引人注目的，無疑是其獨棟的歐式城堡建築。座落在渴望園區的街角，這棟建築以其典雅的立面、拱形的窗戶和精緻的細節設計，在周圍現代化的環境中顯得格外醒目。走進店內，挑高的空間感與暖色調的裝潢，營造出一種既溫馨又浪漫的氛圍。這裡的每一個角落都經過精心設計，從復古吊燈到舒適的座椅，處處都是超好拍。



「邸家咖啡」的廚藝團隊顯然有備而來，他們的餐點實力完全足以撐起這座華麗的城堡。 菜單內容豐富多樣，從豐盛的早午餐、開胃沙拉，到主廚特製的義式料理與排餐，選擇困難症患者可能需要一點時間來決定。推薦菜單包含「 西班牙燉飯」燉飯米粒吸飽了濃郁高湯，口感層次分明，香氣四溢，是許多饕客推薦的必點。



菜單還有「 奶油白酒蒜香文蛤義大利麵 」蛤蜊也給得相當豪邁，讓人食指大動。 總結來說，「邸家咖啡 Deja Brew」不只是一間咖啡廳，它是一個結合了浪漫氛圍、精緻餐飲與社群話題的複合式餐飲空間，絕對值得你安排一趟龍潭之旅，親身體驗這座城市裡的歐風秘境。



桃園景觀咖啡廳推薦 桃園城堡景點 邸家咖啡

地址：桃園市龍潭區渴望二路98號1樓

營業時間：平日 10:00–18:00；假日 10:00–19:30

