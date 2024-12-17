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桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」一碗只要50元！手作豆花、招牌芋圓必點。

大溪賴祖傳豆花 豆花 桃園美食 大溪美食
2024-12-17 21:36:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」一碗只要50元！店面距離大溪老街有點距離，不過每到假日仍滿是人潮。這家店以濃厚豆香的祖傳秘方豆花，以及Q彈芋圓吸引無數顧客慕名而來。菜單上一碗豆花只要50元，還可以搭配三種配料，不管是在地人或遊客都必吃這間。
▲▼桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」一碗只要50元，還能選三種配料 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」一碗只要50元，還能選三種配料 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」一碗只要50元，還能選三種配料 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



來桃園大溪不能錯過！「大溪賴祖傳豆花」距離大溪老街有段距離，建議開車抵達較為方便；這邊附近有充足的路邊停車位，即使是外地遊客也能輕鬆前往。其簡約的店面風格隱藏在住宅區中，但長長的排隊人潮早已成為最鮮明的地標。每天早上10點開門營業，營業至晚上8點，建議提早前往購買。

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▲來桃園大溪不能錯過！「大溪賴祖傳豆花」距離大溪老街有段距離 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲來桃園大溪不能錯過！「大溪賴祖傳豆花」距離大溪老街有段距離 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」菜單主打遵循祖傳工法的傳統豆花，另外也有布丁豆花、青仁黑豆花等選項。除了豆花之外，還有可以搭配三種配料，無論是招牌配料芋圓、Q圓，或是經典的紅豆、綠豆、花生、小薏仁等，都能自由選擇。
▲桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」菜單主打傳統豆花，另有布丁豆花、青仁黑豆花等選項 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」菜單主打傳統豆花，另有布丁豆花、青仁黑豆花等選項 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​


而這邊的糖水是手工熬煮的焦糖冰沙，甜度適中不膩口，更添清涼感。不過熱豆花就僅有傳統豆花一個選擇，可以搭配薑汁或焦糖，在這寒冷的冬天，也能來上一碗暖呼呼的豆花。下次大家來大溪老街走走，可別忘了順道過來買上一碗，一起享受平價的高CP值的美食吧。
▲桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」這邊的糖水是手工熬煮的焦糖冰沙，甜度適中不膩口 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」這邊的糖水是手工熬煮的焦糖冰沙，甜度適中不膩口 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
 

桃園排隊美食 大溪賴祖傳豆花

地址：桃園市大溪區仁和路一段61號
營業時間：10:00–20:00

 

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大溪賴祖傳豆花

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place桃園市大溪區仁和路一段59號
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.44
服務品質
3.89
裝潢氣氛
3.44
CP值
4.50
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 編輯 李維唐
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