在森林裡喝咖啡！桃園景觀餐廳「丸山咖啡」鄰近台七線，來這不僅能體驗置身於森林中享受美食，夕陽落下的美景更是不能錯過；若是初夏繡球花季、春天櫻花季來訪，還能看到整片花海超浪漫。來到桃園角板山除了品嚐當地的水蜜桃之外，千萬別錯過這家景觀餐廳！





▲圖片來源／丸山咖啡



桃園景觀餐廳「丸山咖啡」位於桃園市復興區，餐廳地點較為隱秘，需要開車才能抵達，不過餐廳周邊有附設停車場，對於自駕前來的遊客相當方便。不過大家要注意，這裡和日本輕井澤冠軍咖啡「丸山咖啡」僅是同名，是因為地點處於桃園丸山，才會因此撞名。









桃園景觀餐廳「丸山咖啡」這邊餐廳外設有空中花園，無需門票即可參觀，特別是初夏的繡球花和春天的櫻花季，更是吸引了大量遊客前來造訪；平常時段也能在這享受夕陽落下美景，想來點浪漫夜景可別錯過。



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▲圖片來源／丸山咖啡

桃園景觀餐廳 丸山咖啡

都來到這了，不妨就來「丸山咖啡」坐坐！餐廳內讓人彷彿置身於森林之中，綠意盎然的景色與寧靜的氛圍相得益彰；而餐廳內的消費門檻也十分親民，每人低消僅需150元，無論是前來用餐，或是單點一杯飲品稍作休憩都相當適合。店內餐點除了義大利麵、三明治、鬆餅等輕食餐點，也有相當有台灣味的「岩燒馬告豬肉」；吃起來鹹香帶勁，帶有馬告獨有香氣，配上清爽的蔬菜搭配，十分飽足。此外，店裡也有「水蜜桃冰茶」、「玫瑰蜜桃紅茶」等推薦品項也別錯過了，現在就揪團來這邊享受週末的愜意時光吧。

地址：桃園市復興區丸山2鄰8之1號

營業時間：平日10:00–19:00；假日09:00–19:00