桃園大溪豆干必吃推薦「黃大目大溪豆干」以百年古法、現滷熱豆干與高效率不排隊著稱，濃郁滷香搭配必加辣醬，成為旅客到大溪必買的高人氣伴手禮名店。

桃園大溪以豆干聞名，全區從老街到勝利街，聚集數十家傳統豆干品牌。其中，位於勝利街229號的「黃大目大溪豆干」因其百年工法、古法烏豆干與不需久候的高效率動線，成為旅客來到大溪時的隱藏版美食名店。現場滷製的熱豆干香味撲鼻，加上必加的辣醬與蒜蓉醬油，形成在地饕客口耳相傳的好味道，更讓它長年穩居大溪伴手禮排行榜前段班。

▲桃園大溪必吃豆干！黃大目大溪豆干 不用排隊、菜單CP值超高，靈魂辣醬必加。



▲桃園大溪必吃豆干！黃大目大溪豆干 不用排隊、菜單CP值超高，靈魂辣醬必加。

桃園大溪豆干必吃！戰區中的高人氣名店

「黃大目大溪豆干」的起源可追溯至日治時期，以古法製作的烏豆干打下品牌基礎。店家堅持使用非基因改造黃豆、傳統重壓技術與木炭柴燒煙燻，使豆干呈現獨特深褐色與紮實Q彈的口感，這些工序皆是機器化大量製程難以複製的手藝傳承。這邊除提供現滷熱豆干，也販售各式伴手禮豆干、豆腐乳等商品。店前有寬敞停車場，動線流暢、不必久候，是許多遊覽車、家庭客的必停點。

▲桃園大溪必吃豆干！黃大目大溪豆干 不用排隊、菜單CP值超高，靈魂辣醬必加。

桃園美食「黃大目大溪豆干」現滷熱豆干超入味！

「黃大目大溪豆干」最吸引人的部分莫過於現滷區，熱豆干切成大塊吸附滷汁，一口咬下滷味立刻爆香。現場常見搭配海帶、滷蛋、素雞等滷味，每一樣都飽含滷汁精華。店家自製的「辣醬」更是許多老饕心中的靈魂配角，帶有辣香與蒜味，與滷豆干搭配後香氣倍增，是黃大目熱食的真正亮點。

▲桃園大溪必吃豆干！黃大目大溪豆干 不用排隊、菜單CP值超高，靈魂辣醬必加。 「黃大目大溪豆干」之所以能歷久不衰，不僅因其遵循古法工藝，更因大溪居民與旅客對這份味道的情感連結。無論是香氣四溢的現滷豆干、適合送禮的袋裝口味，或是那不可取代的淡淡柴香，黃大目都象徵著大溪百年飲食文化的延續。在競爭激烈的豆干戰區中，它仍以紮實味道奠定不可撼動的地位。來到大溪，不妨走進勝利街，用一口入味的熱豆干體驗這座城市的味覺傳統。

▲桃園大溪必吃豆干！黃大目大溪豆干 不用排隊、菜單CP值超高，靈魂辣醬必加。

大溪必吃豆干 桃園美食推薦 黃大目大溪豆干

地址：桃園市大溪區勝利街229號

營業時間：09:00–19:00

大溪老街還有這些必吃美食

推薦閱讀：吹糖體驗這邊請！桃園大溪老街美食「吹糖人」自己吹自己吃，成功率100%想玩不怕失敗。

推薦閱讀：桃園景觀咖啡廳！環湖咖啡好食 270度沉浸式體驗，假日一定要訂位。

推薦閱讀：桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」一碗只要50元！手作豆花、招牌芋圓必點。