來桃園大溪老街怎麼可以沒體驗過吹糖？桃園大溪老街小吃推薦「吹糖人」只需要3分鐘的時間，就能體驗到超酷的傳統技藝；不過大家也不用怕說不衛生或是會失敗，這邊的吹糖DIY體驗可是自己吹自己吃，成功率還是100%呢！相當適合親子活動，或是想了解傳統技藝的朋友，現在就趕緊來看看。
桃園大溪老街「吹糖人」地點就位在大溪橋往大溪老街路段的盡頭，不用爬上階梯即可看到攤位的身影。攤位營業時間為假日限定，只有下午1點至6點短短五小時，想去的朋友務必要筆記。大家若是想體驗這活動，可以先在攤位上看好自己想做的圖案，並於左手邊付費領號碼牌，等待叫號即可。
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攤位上有分成粉紅色與白色兩種麥芽糖，可依照喜好選擇後，師傅便會開始挖取；而後用手工塑形，之後放進雕刻好的木頭模具中，讓體驗者親自往糖果內吹氣，一步步打造出自己選擇的吹糖圖案。
「吹糖DIY體驗」整個過程約為3分鐘，無論是大人小孩，只要依照師傅指示，都能成功拿到完美的糖果。下次有來桃園大溪老街逛街，除了吃美食，也別忘了體驗的消失中的傳統技藝。
大溪老街美食小吃推薦 吹糖DIY體驗
營業時間：假日 13:00 ~ 18:00
販售地點：桃園市大溪區瑞安路一段273號 大溪橋往大溪老街路段
大溪老街美食小吃推薦 吹糖DIY體驗 注意事項／販售價錢
注意事項：要吹糖者可以先選好造型，並於左邊攤位領號碼牌、買單，即可等待叫號、免排隊；吹糖體驗過程約為3分鐘。
販售價錢：傳統基礎造型／售價100元、進階人氣造型／售價150元