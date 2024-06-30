來桃園夜市不能錯過越南煎蝦餅！桃園夜市必吃美食「頭頓煎蝦餅」一口煎蝦餅每片只要15元，不只可以配上整片生菜、魚露，每片也都還有一整隻蝦。桃園逛夜市的朋友絕對知道這間，每次經過都大排長龍的攤位，現在就趕緊來了解一下這特別的異國美味。
如果大家有逛過桃園觀光夜市，那絕對會看到這間總是大排長龍的「頭頓煎蝦餅」！身為桃園夜市必吃美食「頭頓煎蝦餅」在地營業也有2至3年的時間，假日生意好到需要一次煎四鍋蝦餅，可見人氣有多旺。等待鍋中麵糊炸好後，加上蝦子便可起鍋，而後撒上蝦鬆與蔥花，接著就配著整盤的生菜與魚露醬，交付到客人的口中。
依照越南道地的吃法，大家可以先取一片生菜夾入木瓜絲，捲入蝦餅後，沾點魚露醬一口吃下，又酥又香的滋味，還能吃到蝦子的Q彈，讓人不禁一口接一口，停不下來呢。而餐點份量部分，如果大家想再多吃其他夜市小吃，份量會建議兩個人一起點一份，才不會一下子就被餵飽了。
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桃園夜市必吃 頭頓煎蝦餅
地址：桃園市桃園區北埔路29號
營業時間：週二到日 16:30–21:00
桃園夜市必吃 頭頓煎蝦餅 推薦菜單
推薦菜單：頭頓煎蝦餅$120（8入）