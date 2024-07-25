巴黎奧運2024即將登場！運動迷都找好奧運轉播的餐廳，準備好一同感受巴黎奧運的氛圍了嗎？這次推薦大家這家位在西門町的運動餐酒館「拉圖爾精釀柴燒餐廳」，藏身於巷弄彷彿置身國外，全菜單推薦自製的精釀啤酒，以及多樣充滿特色的柴燒料理，現在就趕緊揪團訂位一波，才不會錯過最期待的賽事了。







在西門町巷弄內，隱藏著一間充滿異國風情的運動餐酒館「拉圖爾精釀柴燒餐廳」。這家餐廳由老屋改建而成，位於西門町5號出口附近，步行約5分鐘即可抵達。雖然位置隱蔽，但只要一拐進巷弄，就會發現別有洞天的世界。



店內紅磚牆和霓虹燈箱的設計，讓人彷彿置身國外。這裡是觀看奧運、世足等重要賽事的絕佳場所，如果有特別的比賽需求，也可以提前聯繫店家安排。餐廳共有兩層樓，設有三個大螢幕，不定期舉辦球迷活動，是球迷們的好去處。







來到「拉圖爾精釀柴燒餐廳」，入座後店家會先提供一盤花生，讓大家在等候美食的同時，可以一邊觀看賽事或聊天。這裡的菜單主打柴燒料理與台式餐點的完美結合，首先推薦「臭豆腐牛肚搭蓮藕泡菜」，這道菜將台式臭豆腐的風味與牛肚、蓮藕泡菜相結合，既清爽又開胃。



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西門町運動餐酒館 拉圖爾精釀柴燒餐廳

另一道不能錯過的是「酥炸鍋巴中翅」，酥脆的雞翅搭配黃芥末醬和脆口鍋巴，是絕佳的下酒菜。想吃肉的朋友一定要嘗試「柴燒雙拼油封鴨腿搭烤雞胸佐洛神無花果醬」，經過柴燒煙燻的鴨腿與雞胸肉，軟嫩多汁，煙燻香氣瀰漫，搭配酸甜的洛神無花果醬，味道層次豐富。如果偏好海鮮，則可以點「柴燒海鮮沙拉」，裡面有鮮蝦與小捲，搭配酸甜的沙拉醬，讓人一口接一口，停不下來。最後，來到「拉圖爾精釀柴燒餐廳」怎能不喝上一杯自家製作的精釀啤酒？這裡首推「經典白啤酒」與「法國三月啤酒」。經典白啤酒呈淡黃色，喝起來沁涼帶有花香，而法國三月啤酒則是琥珀色，帶有巧克力與咖啡的風味，甘甜中帶點苦澀，口感層次豐富。無論是與朋友相聚觀看賽事，還是享受一頓豐盛的柴燒大餐，「拉圖爾精釀柴燒餐廳」都能滿足大家的味蕾和心情。奧運期間若是想體驗不同的份圍，那麼就趕緊到西門町這邊吧。​​​​​​​

地址：台北市中正區延平南路84巷8號

營業時間：週二至六 16:00–00:00；週日 12:00–22:00

西門町運動餐酒館 拉圖爾精釀柴燒餐廳 推薦菜單

推薦菜單：柴燒海鮮沙拉$260、酥炸鍋巴中翅$280、臭豆腐牛肚搭蓮藕泡菜$280、柴燒雙拼油封鴨腿搭烤雞胸佐洛神無花果醬$680、經典白啤酒$180、法國三月啤酒$200