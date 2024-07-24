四年一度的奧運會即將於法國巴黎隆重登場，這是巴黎繼1924年奧運後，時隔100年再度擔任東道主。為了迎接這一重要時刻，晶華酒店的法籍點心房主廚羅倫（Delcourt Laurent）特別準備了一系列應景的加油甜品，讓賓客在享受美食的同時，也能感受到奧運的熱情。



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晶華酒店即日起至8/18，一樓的Regent Gift Shop推出「艾菲爾鐵塔慕斯」、「獎牌榛果巧克力蛋糕」和「五色甜甜圈」三款精緻外賣糕點，並且還有中庭餐廳azie與法國巧克力名店Jean-Paul Hévin聯手推出的「巧克力雙人午茶組」。此外，二樓的上庭酒廊也特別推出了「賽事專屬Happy Hour活動」，提供多款佐酒小食及酒類優惠。



法籍點心房主廚羅倫推出的三款甜品不僅造型精巧奇趣，味道也極為出色。「艾菲爾鐵塔慕斯」以牛奶巧克力慕斯包覆香氣濃醇的薑汁香草奶油，口感絲滑，外觀精緻，讓人忍不住多看幾眼。「獎牌榛果巧克力蛋糕」以達可瓦茲蛋糕為底，層層堆疊上榛果奶油及薑汁香草奶油，外層覆上香滑細緻的牛奶巧克力慕斯，再以翻糖巧克力製成的奧運獎牌作為點綴，讓每一口都充滿儀式感。「五色甜甜圈」則以奧運五環顏色為靈感，共有巧克力、開心果、檸檬奶油、覆盆子以及鮮奶油五種內餡與顏色，每一款甜甜圈都帶來不同的驚喜與美味。





此外，一樓的azie餐廳與法國巧克力名店Jean-Paul Hévin合作，推出奧運期間限定的「巧克力雙人午茶組」。Jean-Paul Hévin由法國知名巧克力大師Jean-Paul Hévin創立，他在1986年榮獲法國餐飲界最高榮譽M.O.F法國最佳工藝師的肯定，其同名品牌已成為當代頂級奢華巧克力的代名詞，廣受品味人士的喜愛。這次聯名推出的巧克力雙人午茶組包括巧克力冰淇淋、巧克力瑪德蓮以及巧克力塔各一份，搭配兩杯精選飲品，每組售價980元，讓賓客在品嚐美味的同時，感受到巧克力的極致奢華。



二樓的上庭酒廊也特別推出了「賽事專屬Happy Hour活動」，賓客可以在這裡一邊觀賞奧運賽事，一邊享受各種佐酒小食。活動期間，點用佐酒小食即可享受紅白酒、現拉生啤酒、香檳以及晶華限定臺虎烏龍茶啤酒第二杯半價的優惠。這樣的優惠活動不僅增添了賽事的氛圍，也讓賓客能夠在輕鬆愉快的環境中度過美好的時光。



晶華酒店藉由這次的奧運甜品與活動，不僅為賓客帶來了美食的享受，也讓大家感受到奧運的熱情與活力。無論是法籍主廚羅倫精心製作的甜品，還是與Jean-Paul Hévin聯手推出的巧克力雙人午茶組，抑或是上庭酒廊的Happy Hour活動，都是晶華酒店為這次奧運所做的特別準備，讓每一位賓客都能留下美好的回憶。













台北晶華酒店

地址：台北市中山北路2段39巷3號

詳情請洽：02-2523-8000轉 Regent Gift Shop、azie、上庭酒廊



