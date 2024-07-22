貓咪甜甜圈萌翻了！Mister Donut這次新品讓貓奴們心造爆擊，特別推出「貓咪水果季」甜甜圈系列，8款全新甜甜圈，有貓咪造型、貓咪肉球造型、貓咪腳印，還有迷你版小貓咪，搭配酸甜的可爾必思、葡萄、檸檬風味，讓甜甜圈控、貓奴都吃得可可愛愛。



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Mister Donut全新甜甜圈系列，特別以貓咪做為造型，就連命名都超可愛。主推款白貓「喵～貓貓巧貝」及橘白貓「喵～檸檬貓貓巧貝」，分別以優格風味、檸檬風味可可沾醬，內餡搭配可爾必思鮮奶油內餡，除此之外還有「喵～肉球巧貝」，外層加上草莓可可醬、內餡是葡萄乳酸風味鮮奶油，貓奴吃起來、IG也要拍起來。







除此之外，Mister Donut也在新品波提「喵～腳印檸檬波堤」以及「喵～肉球葡萄波堤」上面分別加上貓咪腳印小巧思，就像甜甜圈被主子「寵幸」踩過去一樣。特別的是還有可愛的「可愛小貓」迷你波提組合，在小小波堤圈上，以堅果裝飾成貓咪耳朵，一黃一白的搭配萌翻貓奴。





Mister Donut 貓咪水果季新品販售資訊

這次在Mister Donut甜甜圈新品吃得到酸甜的可爾必思內餡，同時也推出3款「可爾必思」聯名飲品，包含「愛文芒果」、「荔枝」、「百香果」三款風味。配合新品上市，Mister Donut推出新品買5送2、買6送3優惠，「可爾必思」聯名飲品也享買1送2優惠，買指定飲品就送飲料堤袋、以及1個蜜糖波堤。

上市日期：2024/07/24



Mister Donut 新品買5送2或買6送3

活動期間：2024/7/23(二)~2024/7/29(一)

活動方式：活動期間挑選七或九個甜甜圈，需含一款指定商品，其中兩個或三個由Mister Donut招待。

注意事項：

指定商品為喵～肉球巧貝、喵～貓貓巧貝、喵～檸檬貓貓巧貝、喵～腳印檸檬波堤、喵～肉球葡萄波堤、葡萄漾波堤、珍珠糖草莓波堤。



Mister Donut「可爾必思」聯名現做飲品優惠活動

活動期間：2024/7/23(二)起

活動方式：活動期間購買1款「可爾必思」聯名現做飲品贈1個蜜糖波堤、及一個飲料堤袋，送完為止。



詳細活動規範及供應情形，依 Mister Donut 官方公告為準。