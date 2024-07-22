咖波手搖杯又來搶你錢包！清心福全這次跟超萌IP「貓貓蟲咖波」的聯名活動，自8/8起推出第二波全新周邊，包含飲料控超實用的咖波半截飲料提袋，還有貓貓蟲造型的咖波製冰盒，同時推出超可愛9款咖波紙杯，鐵粉再衝一波、約喝清心。
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清心福全近期攜手超夯台灣IP「貓貓蟲咖波」，讓粉絲們與咖波教主一起喝飲料耍可愛，這次宣布將在8/8起再推出第二波新周邊「半截造型提袋」，有咖波及黑貓蟲共2款設計，主打毛茸茸的質感以及刺繡小細節，飲料控只要購買任一飲品，即可用150元入手。
此外，8/16起再推出「清心福全 x 貓貓蟲咖波造型製冰盒」，使用食品級矽膠材質，設計7種不同造型的咖波，讓粉絲們在家喝飲料也有超萌咖波。同時在8/8起也陸續換上9款全新的咖波造型飲料紙杯，到清心福全買飲料就能拿到百變水果造型咖波，超萌草莓咖波、橘子咖波、水蜜桃咖波通通一口喝掉。
清心福全 x 貓貓蟲咖波半截造型提袋 販售資訊
上市日期：8/8(四)上午11:00起
活動方式：來店購買任一飲品，即可以150元加購一個「貓貓蟲咖波半截造型提」。
清心福全 x 貓貓蟲咖波造型製冰盒
上市日期：8/16(五)上午11:00起
活動方式：來店購買任一飲品，即可以150元加購一個「貓貓蟲咖波造型製冰盒」。