超夯手搖杯「一沐日」自從以「草仔粿+奶茶」的台味搭配，就在社群掀起話題，成為許多飲料控在辦公室揪團開喝的新歡，近期更推出了「料神便當盒」系列，可見一沐日除了草仔粿以外，豆花、奶酪、粉粿等配料也有超高人氣。這次窩客到就特別幫你整理一沐日5大必喝排行榜，不只超人氣「逮丸奶茶」，還有店員私心推薦的粉粿、蕎麥茶等必飲品，下次揪喝一沐日再也不怕沒靈感。







一沐日 店員推薦必喝

百搭喝這杯：油切蕎麥茶

一沐日最經典首推「油切蕎麥茶」，主打口感清爽、並帶有穀物的香氣，同時也是無咖啡因的茶底選擇，讓大小朋友也能放心喝。同時，清爽的風味讓人無論是吃什麼美食都能百搭，推薦點無糖最解膩，是一杯適合夏天消暑的基本款飲品。





一沐日 店員推薦必喝

咀嚼系喝這杯：粉粿桂花檸檬

如果喜歡豐富風味、口感，推薦喝一沐日「粉粿桂花檸檬」，主打濃郁的桂花香氣，並加入了酸甜檸檬讓層次更多變化，配料上搭配一沐日招牌「粉粿」增添口感，喜歡邊喝飲料邊咀嚼的粉絲，這杯咀嚼系飲品一定要先喝過。





一沐日 店員推薦必喝

社群都推喝這杯：逮丸奶茶

在2023推出及爆紅的「逮丸奶茶」可說是一沐日的代表飲品之一，不只軟糯的迷你草仔粿配料別具特色，就連茶底也帶有淡淡竹子香氣，讓人一杯就能喝到「艾草香、竹香、奶香」三種香氣融合，如果你第一次喝一沐日，這杯代表性飲料不能錯過。





一沐日 店員推薦必喝

少女心喝這杯：荔枝烏龍

如果你有一顆少女心，推薦喝一沐日「荔枝烏龍」，使用茶香療癒的炭焙烏龍茶作為基底，搭配荔枝蜜的香甜滋味，主打一入口就可以喝到濃郁荔枝香、襯托淡雅的茶香，打造酸甜風味，適合下午時分，跟姐妹們一起享受閨蜜下午茶。



一沐日 店員推薦必喝

奶茶控喝這杯：粉粿黑糖奶茶

重度奶茶控如果喝一沐日，首推喝這杯「粉粿黑糖奶茶」，雖說一沐日的草仔粿人氣超高，但經典配料「粉粿」依然是必須推、必須喝。「粉粿黑糖奶茶」使用招牌的粉粿，搭配滑順奶茶、以及溫潤的黑糖香氣，是怎麼喝都不出錯的必推奶茶喝法。







一沐日人氣排名Top5

1、油切蕎麥茶

2、粉粿桂花檸檬

3、逮丸奶茶

4、荔枝烏龍

5、粉粿黑糖奶茶