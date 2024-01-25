桃園大溪名產，許多人都會想到「大溪豆干」，到底為什麼大溪一定要吃豆干？除了大溪豆干之外，窩客島給你9間「大溪老街」必吃小吃口袋名單，超人氣「糯米腸、百年油飯、祖傳豆花」通通吃一輪，吃完再買大溪豆干當伴手禮回家剛剛好。



▲大溪老街示意圖，圖片來源：窩客 銀菁夢 提供。



為什麼大溪豆乾這麼有名，綜合各種流傳說法，都與大溪的「好水質」有很大的關係。有好的水質，讓「豆製品」產業興盛，從醬油、豆漿、豆腐、豆花、豆皮、豆干等豐富豆類製品，都在大溪得以發展。其中最有名的大溪豆干起源有「萬里香」、「黃日香」兩大家，都是現今熱門伴手禮選擇。豆製品產業也影響了大溪在地小吃，大溪老街的滷味豆干、豆花通通不能錯過，現在讓窩客們帶你吃一輪大溪老街。





大溪老街推薦美食：老阿伯現滷豆干

窩客 大手牽小手。玩樂趣 說：

不管什麼時候來老阿伯現滷豆干攤位都是滿滿的排隊人潮，老阿伯現滷豆干目前已經是第二代傳承，從我有記憶以來應該已經超過50年了，老阿伯現滷豆干的價格算是蠻平價近人的，以觀光區來說算便宜的...<全文介紹>



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#老阿伯現滷豆干

地址：桃園市大溪區中正路37號

電話：(03)388-3422







大溪老街推薦美食：劉師傅 糯米腸.肉圓.大腸湯

窩客 相片中的菲莉絲 說：

有香腸、米血糕、大腸豬血湯、花枝丸湯、肉圓、北部燒肉粽、炸黑輪天婦羅、炸花枝丸，價格也相當便宜，從30元-110元左右...<全文介紹>



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#劉師傅 糯米腸.肉圓.大腸湯

地址：桃園市大溪區登龍路23號





大溪老街推薦美食：游記百年油飯

窩客 潔絲蜜 說：

油飯是筒仔米糕的形狀，迷你可愛，份量也不多，可以看到頂部有不少的肉絲及香菇等配料。使用圓糯米及溫體豬肉，油飯是粒粒分明的口感，並不會軟黏，味道不是一吃驚豔，是樸實的古早味...<全文介紹>



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#游記百年油飯

地址：桃園市大溪區民權路17號

電話：03-3881681







大溪老街推薦美食：福記古早味米粉湯

窩客 芬恩Finn 說：

既然店名叫福記古早味米粉湯，主打必點的絕對是米粉湯啦！豬大骨每天熬製4小時以上、看看那熬成奶白色的湯，來到福記千萬不要錯過他啊...<全文介紹>



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#福記古早味米粉湯

地址：桃園市大溪區登龍路22號







大溪老街推薦美食：姑姑麵店

窩客 阿發的簡單幸福 說：

少了一股觀光味，充滿著簡單傳統，傳承一甲子的耐吃古早味。其招牌麵，麵條選擇高達六種，可湯可乾！附了肉片、餛飩和貢丸，等於讓一碗看似簡單，卻又味美的古早麵，同時還能吃到...<全文介紹>



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#姑姑麵店

地址：桃園市大溪區中正路23號







大溪老街推薦美食：達摩麵店

窩客 達摩麵店 說：

是我們還頗喜歡吃的其中一家古早味小吃店，尤其是它的湯麵、黃金蛋和豆腐。這類數十年的古早味老店，餐點口感雖不讓人覺得特別驚豔，卻是經得起時間考驗的簡單好滋味...<全文介紹>



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#達摩麵店

地址：桃園市大溪區中正路34號







大溪老街推薦美食：阿秋大湯圓

窩客 柴貓趴趴走 說：

「阿秋大湯圓」主打客家口味湯圓，配上選擇多元的小菜，是大溪老街上打牙祭的選擇之一。大湯圓不愧是當家花旦，一碗共有3大顆，湯圓皮不會太厚，肉餡塞的滿滿的，S說正宗客家風湯圓就是這樣...<全文介紹>



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#阿秋大湯圓

地址：桃園市大溪區和平路119號

電話：03-388-3565







大溪老街推薦美食：賴媽媽豆花

窩客 相片中的菲莉絲 說：

涼爽的午後驅車來到「大溪老街」逛逛，想不到平日午後也是蠻多人的。第一站先來吃大家推薦必吃的：賴媽媽豆花。不僅價格便宜、環境有質感就像網美咖啡廳ㄧ樣！好漂亮又很好拍照。有來大溪老街的朋友，絕對不可錯過...<全文介紹>



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#賴媽媽豆花

地址：桃園市大溪區和平路44號

電話：03-3889486







大溪老街推薦美食：大溪賴祖傳豆花

窩客 陳小可的吃喝玩樂 說：

桃園大溪有一間排隊豆花「大溪賴祖傳豆花」地點在大溪老街附近，網路打卡推薦的大溪排隊美食，菜單提供傳統豆花、布丁豆花和青仁黑豆花推薦，任選三種配料50元。...<全文介紹>



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#大溪賴祖傳豆花

地址：桃園市大溪區仁和路一段61號

電話：03-3909840



