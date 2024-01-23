【福記古早味米粉湯】
HELLO PEOPLE I'M FINN
在大溪老街、大溪市場內有著一間超人氣古早味米粉湯！
川流不息的客人可以顯見福記古早味米粉湯深受大家的喜愛啊
福記古早味米粉湯│環境及特色
店家就位於大溪區多目標體育館裏面
外面就是熱鬧的市場、鄰近大溪老街
在大溪市場已經經營二十多年的福記古早味米粉湯
最近5、6年搬過來新店址
環境顛覆我對市場的刻板印象
是一個乾淨明亮、空氣清新的用餐環境
既然店名叫福記古早味米粉湯
主打必點的絕對是米粉湯啦！
豬大骨每天熬製4小時以上、看看那熬成奶白色的湯
來到福記千萬不要錯過他啊~
福記古早味米粉湯│菜單
主食類必點米粉湯之外，肉圓及肉燥飯也是很推薦
黑白切的肉品內臟部分，都是選用現宰的溫體豬喔，新鮮度絕對是一等一
也是來福記古早味米粉湯每桌必切的熱門小菜們
福記古早味米粉湯│餐點分享
招牌必點的鐵三角：大骨米粉湯、肉圓和肉燥飯
大骨米粉湯 $35元/小碗
老闆堅持每天辛苦熬製4小時以上不是沒有道理！
高湯每一口都是鮮甜濃郁，停不下來的喝不停
搭配Q彈不軟爛的米粉咕溜吃下肚
無添加味精的魅力，就是吃完完全不會想喝水的可以
肉圓 $45元
自製的醬汁走濃郁稠稠路線，
肉圓透明感的皮厚實帶咬勁，
裡面豬肉餡又大又扎實，喜歡筍丁脆脆的口感
肉燥飯 $40元/小碗
滷汁鹹香夠味不死鹹，
瘦肉為主的肉燥吃起來口感扎實，喜歡吃完嘴巴有點黏黏的膠質感
喜歡吃辣的人很推薦加些店家的生辣椒，
白飯拌著滷汁與辣椒，絕對是拿起碗扒飯吃光光的喜歡
甜不辣 $45元/小碗
甜不辣不是指頭胖胖的那種
裡面有甜不辣之外，還有豬血、蘿蔔、貢丸和魚丸
白蘿蔔只有一小塊不過癮><
下次想要單點放在大骨米粉湯裡游泳的滷蘿蔔
黑白切小菜
￭豬皮 $35元/小份
￭豬肺 $35元/小份
￭骨仔肉 $40元/小份
￭小腸 $40元/小份
特別選用黑毛豬的豬皮，厚度驚人、嚼勁也一流；
豬肺吃起來沒有特別的味道，集了軟、Q、帶點脆感挺特別的；
骨仔肉肉嫩好入口，即便有骨頭也不減美味
小腸處理的超乾淨、沒有嚇人的腥味
￭油豆腐 $35元
喜歡豆腐軟嫩細緻的綿密口感
搭配肉燥飯一起吃很對味
酸菜豬血湯 $35元
好久沒有吃到這麼大塊豬血的豬血湯了~
咬下去是會噴汁的juicy
熱湯喝來屬白胡椒來提味風格
整體而言，
福記古早味米粉湯是我下次再來大溪時，絕對會想要再來的店家啊
（現在看到照片就一直吞口水了XD）
尤其那碗米粉湯，這次點小碗是失算了
福記古早味米粉湯│地點資訊
📍店名：福記古早味米粉湯
🏠地址：桃園市大溪區登龍路22號
🕘營業時間：周六周日06:00~14:00（賣完為止）
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