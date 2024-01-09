大溪美食推薦這家老阿伯現滷豆干，來到桃園大溪老街遊玩，觀光客一定要吃的美食就是滷味豆干，『老阿伯現滷豆干』在google上擁有超過6000則評論仍高達4.0星，真的很猛，雖然很多桃園在地人都說這家是觀光客買的，但如果光做大溪人的生意，老阿伯現滷豆干八成早就倒掉了…..但不否認的個人覺得老阿伯現滷豆干確實比較好吃

老阿伯現滷豆干｜交通方式&停車資訊

還記得最早最早之前，老阿伯是在中正公園的門口擺攤，後來才搬到現址，店面變大了，還設置了很多座位區，開車的朋友附近有蠻多停車位可以停的，但假日還是一位難求就是了

老阿伯現滷豆干|用餐環境&點餐方式

不管什麼時候來老阿伯現滷豆干攤位都是滿滿的排隊人潮，老阿伯現滷豆干目前已經是第二代傳承，從我有記憶以來應該已經超過50年了，老阿伯現滷豆干的價格算是蠻平價近人的，以觀光區來說算便宜的，靠近攤位就可以聞到噴香的滷汁香味，不管內用外帶都要先排隊

老阿伯現滷豆干|菜單價目表

攤位前的滷鍋裡面堆滿了各式的豆製品，價位清楚標示在攤前的牌子上，要吃什麼直接跟阿姨點就行了，阿姨會將你點的豆乾直接夾到旁邊讓另一個工作人員分切（最好先看好要什麼，才不會拖慢點餐時間），如果第一次來不知道吃什麼，建議可以點招牌

各式的熱滷味，看起來就超入味，而且光是在旁邊聞就香得不得了

排隊的人雖然多，但其實消化的速度蠻快的，從排隊到拿到滷豆乾大該只花了十分鐘左右，看到很多人排也不用怕，排下去就對了

老阿伯現滷豆干|大溪豆干、滷豆干推薦

我們來買老阿伯現滷豆干幾乎都是外帶居多，之前老阿伯都是直接把醬汁加進滷豆乾裡，所以回家吃都有點鹹，現在則是醬汁分開包，回家可以隨自己喜好淋上去，愛吃辣的朋友，一定要拿辣醬油！

主打獨門配方的老阿伯現滷豆干，重點應該是滷汁醬香，但個人覺得本體應該是淋上的醬料，尤其是辣的醬料，夠鹹辣吃起來相當過癮，醬料裡面還有加蔥花，豆乾、素雞等都滷製的相當透徹，單吃其實也很夠味呢

10/14更新，後來我又跟朋友去現場內用，我發現真的外帶回家比較好吃，因為醬料是淋在袋子裡，回家的路上還會稍微醃一下，現場吃豆乾、素雞，幾乎是沒有入味，黃金蛋感覺品質也不穩定，今天點的都已經快全熟了….但辣椒醬油表現還是蠻優秀的

老阿伯現滷豆干屹立不搖這麼久，他的實力大家應該有目共睹，但總是聽人家說『在地人才不吃這家』，去老實說我也去過所謂在地人才去買的豆乾，不是說不好吃，但我還是愛老阿伯的豆乾滋味～～

老阿伯現滷豆干

地址：桃園市大溪區中正路37號

電話： 03 388 3422

營業時間：09:00–18:00

老阿伯現滷豆干FB

店家/景點資訊

店家名稱：老阿伯現滷豆干

所在地址：臺灣桃園市大溪區中正路37號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-18:00

店家電話：03 388 3422

評價：★★★★★

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