萬年大樓原來有美食街！西門町美食推薦「金園排骨萬年店」藏身於萬年大樓地下室中，不僅在Google上有4.5顆星的高分、超過4000則評論，本身還是個經營超過50年的在地老店。來逛西門町的朋友，現在可別錯過這碗「招牌排骨飯」囉。
說到「萬年大樓」大家往往只會想到一番賞、盲盒，或二次元系列的商品，不過這邊美食街可是藏有不少好料。現在說到的這間「金園排骨萬年店」，地點正是位在西門町知名景點「萬年大樓」的地下室B1美食街中，從1973年至今，已營業超過半個世紀。
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雖然是位在地下街，不過這邊空調相當給力，對於炎熱的夏天來說，一點都不會覺得濕黏。店面位置於下樓手扶梯左迴轉即可抵達，店面需穿過廚房才會到後面的用餐區。用餐區整體十分有復古氣氛，彷彿讓人穿越時空，像是置身在老台北的氛圍裡。
來這邊絕對必點「招牌排骨飯」這碗！首先店家會先附上一碗熱湯，讓大家先做享用；而後餐點會附上一碗滷肉飯與炸排骨，不僅吃得到鹹香的滷肉，還有高麗菜、素雞等配料，這部分會按照季節來做調整。最重要的靈魂「炸排骨」可不能小覷！炸得金黃酥脆的模樣，帶有厚度的口感，一口咬下可以感受到滿滿肉汁呢。
當然，如果大家不想吃滷肉飯，也能選擇「咖哩排骨飯」。同樣是排骨和飯分開放，將滷肉飯改成一整盤的咖喱飯，香噴噴的模樣，同樣讓人食慾大開。下次來逛西門町別再只吃路面上的那幾家，不妨也可以往萬年大樓地下室走走，體驗不一樣的好味道吧。
西門町美食推薦 金園排骨萬年店
地址：台北市萬華區西寧南路 70 號 B1（萬年大樓）
營業時間：每天 11:00–21:00
西門町美食推薦 金園排骨萬年店 推薦菜單
推薦菜單：排骨飯$140、排骨咖喱飯$150