在萬華不能錯過的冰品老店！西門町冰店「楊記花生玉米冰」在地營業超過一甲子的歲月，以招牌經典的「花生玉米冰」深植許多老台北人的心中；這碗玉米冰不只是鹹鹹甜甜讓人驚艷，更是猶如冰涼玉米濃湯般的新奇口感，再搭配綿密花生和芋圓、地瓜圓、湯圓等配料，讓每一口都充滿驚喜與滿足。
炎炎夏日，想在西門町享受一碗冰涼的挫冰嗎？那「楊記花生玉米冰」絕對是不能錯過的選擇！這家從1960年營業至今的老店，位於台北萬華的漢口街，緊鄰熱鬧的西門商圈。雖然店內座位有限，夏天也沒有冷氣，只有電扇，但只要品嚐上一口這裡的冰品，瞬間就能感受到沁人心脾的清涼。
這裡可是日本遊客的最愛，尤其是招牌「玉米花生冰」更是讓人一試成主顧！「楊記花生玉米冰」的特色就在於，直接把玉米罐頭直接加入挫冰中，每一口都像在吃冰涼版的玉米濃湯，味道新奇獨特。
除了玉米之外，一定要再搭配上花生，直接來碗「玉米花生加圓冰」。綿密與顆粒的雙重口感結合，鹹鹹甜甜的滋味，讓人欲罷不能；還加入了芋圓、地瓜圓和湯圓，軟糯的配料和冰品一起入口，簡直是夏日的完美享受，一口接一口，根本停不下來。
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「楊記花生玉米冰」不僅是一家老冰店，更是一段令人難忘的美味記憶。六十年的歲月沉澱，讓這裡成為萬華地區的經典，也成為無數人心中不可替代的夏日記憶，大家下次來西門町逛街、看電影，可別忘了吃上一碗超特別的玉米冰吧。
萬華冰店推薦 楊記花生玉米冰
地址：台北市萬華區漢口街二段38號
營業時間：每天 11:30–22:00
萬華冰店推薦 楊記花生玉米冰 推薦菜單
推薦菜單：玉米花生加圓冰$110、玉米冰$95