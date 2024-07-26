台灣也有泰國嘟嘟車！北海岸景點「舊草嶺隧道一日遊」海岸線超美超好拍，夏天來這不僅享受超降溫的隧道；穿越隧道後，還能遠眺龜山島，享受海天一色的美景，火車迷更可以捕捉隧道口火車飛馳而過的瞬間。現在就一起揪團，順便來碗石花凍挫冰吧。







夏天來了，不知道要去哪裡消暑嗎？北海岸景點「舊草嶺隧道一日遊」是絕佳的選擇，不僅能騎上充滿異國風情的泰國嘟嘟車，還能欣賞壯麗的海岸線美景；這裡有著超降溫的隧道，涼爽又舒適，適合全家大小來一場消暑之旅。



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如果想到「舊草嶺隧道」走一圈，推薦大家可以先在新北貢寮「古道情懷鐵馬出租」租借泰國嘟嘟車，各種顏色任君選擇，假日如果太晚到可能就沒了。這裡的租借價格為1.5小時700元，老闆貼心地提供礦泉水，讓旅程更為舒適。





新北貢寮舊草嶺隧道 古道情懷鐵馬出租

租好車後，就可以出發穿越「舊草嶺隧道」，橫跨新北貢寮與宜蘭頭城，一路上風光無限，到了隧道口還能欣賞綿延的海岸線。穿越隧道後，洞口附近有家「九號咖啡」景觀咖啡廳，在這邊不僅可以飽覽壯麗的海景，還有多種美食可以放鬆休憩。▲圖片來源／九號咖啡-石城館不過如果大家想走在地行程，別忘了在宜蘭頭城的「石城山石」冰店享用一碗石花凍挫冰！這間冰店充滿復古情懷，販售的石花凍挫冰帶有海洋的氣息，配上黑糖的甜蜜與百香果的酸甜，一口吃下，立即感受到夏日的清涼。現在就趕緊把隧道行程筆記下來，趁著夏天，揪團來上一個消暑行程吧。

地址：新北市貢寮區荖寮街2之1號

營業時間：08:30–18:00（假日建議早點抵達）

租車費用：嘟嘟車／1.5小時700元