藤壺、海菜你吃過嗎？想吃到滿滿在地味的海鮮料理，來台灣北海岸貢寮絕對不會錯！現在介紹北海岸餐廳「靠海生活」各種新奇菜單，絕對讓大家看了垂涎欲滴，趕緊趁著夏天的好天氣，一同揪團品嚐這些美食。







台灣北海岸這邊，近期陸續開幕了有各種海鮮餐廳，不只讓大家吃到第一手捕撈的好料，同時還有望著海岸線吃飯，每間可都是超讚的景觀餐廳呢！而現在說到的這家「靠海生活」就是位於新北貢寮，窗外就是一片無止盡的海洋，讓大家一邊吃美食，一邊欣賞美景。



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而這邊的美食還相當特別，鮑魚、干貝各種山珍海味都吃過，不過藤壺、海菜大家知道是什麼滋味嗎？來到餐廳「靠海生活」，這邊首推在市區超少看見的料理「水煮藤壺」。別看它堅硬的外表，用鉗子剝開後的大塊藤壺肉，吃起來就像是螃蟹一樣鮮甜。





而後，招牌「龍蝦火鍋」也不能錯過！主打現點現撈的活體龍蝦，新鮮滋味吃起來甘甜脆口；這時不妨也可以加點份「海菜」，吃起來像是海帶、髮菜一樣的口感，加入火鍋後變色就能直接食用。





北海岸海景餐廳 靠海生活

餐廳自家養殖的「九孔鮑」也有各種不同的料理等著大家！包含乾煎、五味醬和火烤三種吃法，吃起來鮮甜中帶點Q彈的口感，新鮮只要簡單調味就很好吃；不過要注意，因為是活體的九孔鮑烹煮，所以下方會帶有紫綠色的內臟，在吃之前要先將其去除，才不會影響味道。最後要提醒大家，北海岸餐廳「靠海生活」交通靠大眾運輸比較不便，推薦大家可以自行駕車前往；沒有交通工具，仍可至福隆或貢寮火車站轉乘公車抵達。

地址：新北市貢寮區馬崗街25-3號

營業時間：週一二五六日 11:00 ~ 18:00（週三四公休）

北海岸海景餐廳 靠海生活 推薦餐點

必點料理：龍蝦火鍋、海菜、藤壺、九孔鮑

必點飲品：石花凍、石花凍奶茶