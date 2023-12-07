開車1.5小時就能到的東北角景點！許多人想帶小孩放電、想跟閨蜜拍美照、想約會踏青，東北角一直都是熱門選擇之一，從台北出發開車兩小時之內就能抵達，規劃半日遊、一日遊都很可以。這次窩客島整理東北角「瑞芳、貢寮」7大景點推薦，週末就出發玩一波。







東北角瑞芳景點推薦：象鼻岩景觀區

窩客 靜怡＆大顆呆 説：

象鼻岩景觀區就在深澳漁港這裡，是新北瑞芳免費景點，多年前曾經帶孩子來過，好久沒來了，一旁有停車場，停好車後跟著指標前進就可以見到海中大象了...<全文介紹>



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#象鼻岩景觀區

地址：新北市瑞芳區深澳路







東北角瑞芳景點推薦：鼻頭角稜谷步道

窩客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 説：

鼻頭角步道全長約3.5公里，是一條環狀步道，包括燈塔、稜谷及海濱，也是非常親民的健行路線，由於稜谷段不僅可遠眺東北角海岸，還能拍攝無敵壯闊的山海景，吸引最多人次造訪...<全文介紹>



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#鼻頭角稜谷步道

地址：新北市瑞芳區鼻頭路1-121號





東北角瑞芳景點推薦：拉不拉多岩

窩客 小風o 説：

猶如拉不拉多犬，趴坐著賞美景，展望極佳，可遠眺水湳洞及陰陽海。於茶壺山步道登山口旁，往煙囪山的方向，目前最近登山口，只有機車能上山...<全文介紹>



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#拉不拉多岩

地址：新北市瑞芳區，座標（25.108890, 121.866068）







東北角瑞芳景點推薦：金瓜石地質公園

窩客 Bernice的隨手筆記 説：

賞景賞秋芒到102縣道準沒錯，延途有不少景點可以停留，其中最熱門的就是金瓜石地質公園和不厭亭，想走步道的話還有貂山古道，不過我還是偏愛不厭亭和金瓜石地質公園...<全文介紹>



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#金瓜石地質公園

地址：新北市瑞芳區102縣道18公里處







東北角貢寮景點推薦：桃源谷

窩客 YU 説：

桃源谷有著綿延不絕的草原，還能看到太平洋與龜山島，有種世外桃源的幽靜感，這裡真的美到就像一幅畫，推薦大家有機會一定要來走走...<全文介紹>



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#桃源谷

地址：新北市貢寮區，導航設定：桃源谷步道內寮線







東北角貢寮景點推薦：草嶺古道

窩客 蘋果話日常 説：

草嶺古道是北台灣超熱門的健行路線，每年入秋後大概在11月左右，古道旁的許多台灣芒與白背芒盛開，就會吸引許多人來走走拍照。步道全長8.5公里，全程步行約需花費4小時。...<全文介紹>



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#草嶺古道

地址：新北市貢寮區，導航設定：草嶺古道







東北角貢寮景點推薦：大堀澳

窩客 靜怡＆大顆呆 説：

回來後，上網搜尋才發現原來這裡叫做「大堀澳」，就在新北跟宜蘭交界處，是東北角知名釣點之一，也是大家開車行駛濱海公路會經過的秘境，不過，不知道的人通常都不會特別注意與停留...<全文介紹>



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#大堀澳

地址：新北市貢寮區，導航設定：大堀澳



