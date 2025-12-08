> 旅遊 > 最浪漫聖誕打卡熱點！威尼斯香氛花園登統一時代百貨

最浪漫聖誕打卡熱點！威尼斯香氛花園登統一時代百貨

tiger Walker 玩樂季茶裏王統一
2025-12-08 18:43文字：Walker新發現 

Walker新發現

今年聖誕節最熱門的拍照打卡點登場！走進台北統一時代百貨2F夢廣場，讓你一秒沉浸在水都威尼斯的浪漫節慶氛圍。即日起至12/31，2F夢廣場整座場域變身異國嘉年華，以穿越威尼斯的場景打造濃厚的獨特節日魅力，令人彷彿置身歐洲冬日街頭的夢幻場景。

▲全場最亮眼的焦點，莫過於「茶裏王香氛花園」。
全場最亮眼的焦點，莫過於「茶裏王香氛花園」。以花園、透明溫室及香水瓶巨大裝置為主軸，融合香氣體驗與一整片唯美打卡背景，白天自然柔光、夜晚則有璀璨燈景，隨手一拍都像專業時尚外拍；走進花園之中，光影與花香流動交織，彷彿置身夢幻秘境，讓每個角落都成為你的最佳拍照舞台。無論好友出遊、情侶約會或聖誕聚會，人人都能化身網美，在威尼斯風格的夢幻聖誕裡捕捉屬於自己的浪漫瞬間。

▲聞香區則讓民眾親身體驗氣味魅力，一邊拍照打卡、一邊享受濃厚的異國漫遊感。
以香水瓶為概念打造的「香氛花園」，無論白天或夜晚都展現截然不同的迷人氣息。日間明亮、夜間浪漫，光影與香氣交織出多層次的沉浸氛圍。走進其中，透明的溫室區會帶你深入認識多款香料與其故事來源；聞香區則讓民眾親身體驗氣味魅力，一邊拍照打卡、一邊享受濃厚的異國漫遊感。

走訪花園時，不妨帶上一瓶茶裏王「顏值系飲品——半熟金萱」。亮橘瓶身在冬日光影中格外耀眼，質感外型讓整個香氛場景更添層次，無論從哪個角度取景，都能拍出時尚大片般的質感畫面。

▲▲不只場景唯美、香氣環繞，現場更準備豐富互動體驗等著你！
不只場景唯美、香氣環繞，現場更準備豐富互動體驗等著你！即日起至12/28 每週五、六、日，於統一時代百貨 2F 夢廣場的 15:00、17:00、19:00 時段開放限量抽籤詩活動。只要掃描現場QR Code 即可參加，抽出專屬於你的「靈魂籤詩」，並可試聞選出最喜歡的香水噴灑在籤詩上，找出最契合你的命定氣味。透過香氣 × 文字的雙重互動，讓每位參與者都能收穫獨一無二的節慶小驚喜，替今年冬天增添更多儀式感、趣味與屬於自己的浪漫記憶。

▲▲這個冬天，不妨漫步走進香氛花園，沉浸在溫暖燈影與迷人香氣之間，任由節慶光景勾勒出一幅專屬的聖誕記憶。
今年「2025 年愛·Sharing活動」還有由統一麵包打造的威尼斯嘉年華，讓民眾能親自搭乘奇幻貢多拉海盜船，近距離欣賞威尼斯早、晚期畫派的藝術風采；同時提供多款拍照道具，讓民眾盡情打卡取景，在台北就能感受滿滿異國浪漫氛圍，帶來沉浸式的體驗。

這個冬天，不妨漫步走進香氛花園，沉浸在溫暖燈影與迷人香氣之間，任由節慶光景勾勒出一幅專屬的聖誕記憶。當夜色亮起，花園與嘉年華氣息交織綻放，彷彿走進威尼斯般的奇幻之夜，在香氣、光影與音樂的陪伴下，展開一場更加豐富的視覺與心靈浪漫旅程。
▲在香氣、光影與音樂的陪伴下，展開一場更加豐富的視覺與心靈浪漫旅程。
