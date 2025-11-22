

「北橫之驛」不僅提供舒適空間與高品質餐點，更是北橫公路旅途中難得的休憩基地。

貼心的服務態度、免費停車場、寵物友善環境（需牽繩）等設計，使旅客無論是自駕家庭、情侶出遊或攝影愛好者，都能在此獲得良好體驗。

下次規劃大溪或北橫行程，不妨將這裡列入你的旅途清單，享受一場綠意與味蕾的雙重饗宴。



▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。



▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。



