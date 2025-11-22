▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。

桃園玻璃屋咖啡廳「北橫之驛」身為森林系景觀餐廳，餐廳不只有綠意系設計超好拍，菜單更有中西式多元料理可以選，來桃園大溪別錯過這間美食。
位於桃園大溪、北橫公路（台七線）起點的「北橫之驛」，近來成為旅人心中的隱藏版美食地標。由舊大溪遊客中心蛻變而成的玻璃屋景觀餐廳，以大片綠意、陽光與建築融合的空間設計，打造出宛如城市溫室花園般的清新氛圍。這裡不僅提供旅途中舒適的休憩環境，更以多樣化餐點和貼心服務擄獲遊客青睞，成為北橫行程中不可錯過的第一站。
桃園美食推薦「北橫之驛」大溪玻璃屋咖啡廳在這！
「北橫之驛」最具代表性的，就是一半森林、一半藝術的綠意系設計。整體空間採用大片落地窗，使自然光源自由穿透，與店內大量植栽交織成輕盈通透的視覺效果。挑高結構、木質家具、綠色盆栽交錯配置，營造出恬靜而富有設計感的用餐環境。店內分為室內沙發區與半戶外座位區，無論選擇哪一處，都能享受被綠意包圍的放鬆感。
桃園美食餐廳「北橫之驛」推薦菜單：酥脆糖醋魚菲力、青醬海鮮燉飯
「北橫之驛」提供從中式套餐、義大利麵到咖啡、甜點等多元選擇。許多旅客點名必吃的「酥脆糖醋魚菲力」，以無刺海鱸魚製作，外皮炸得金黃酥脆，魚肉柔嫩細緻，搭配酸甜平衡的糖醋醬；套餐附三款精緻小菜，南瓜濃湯與甜湯，相當有飽足感。而「青醬海鮮燉飯」也很受好評，燉飯上豪邁地放上酥脆軟殼蟹、鮮嫩干貝與彈牙蝦球，食材新鮮、用料實在，讓饕客大讚物超所值。
桃園大溪美食推薦 玻璃屋咖啡廳 森林系景觀餐廳 北橫之驛
地址：桃園市大溪區復興路一段896號
營業時間：09:00–18:00；週二公休
大溪老街還有這些必吃美食
