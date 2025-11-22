> 美食 > 桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。

桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。

tiger Walker 玩樂季北橫之驛桃園美食大溪美食桃園咖啡廳
2025-11-22 09:30文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳

記者 蕭芷琳

桃園玻璃屋咖啡廳「北橫之驛」身為森林系景觀餐廳，餐廳不只有綠意系設計超好拍，菜單更有中西式多元料理可以選，來桃園大溪別錯過這間美食。

位於桃園大溪、北橫公路（台七線）起點的「北橫之驛」，近來成為旅人心中的隱藏版美食地標。由舊大溪遊客中心蛻變而成的玻璃屋景觀餐廳，以大片綠意、陽光與建築融合的空間設計，打造出宛如城市溫室花園般的清新氛圍。這裡不僅提供旅途中舒適的休憩環境，更以多樣化餐點和貼心服務擄獲遊客青睞，成為北橫行程中不可錯過的第一站。

▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。
▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。
▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。
▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。

桃園美食推薦「北橫之驛」大溪玻璃屋咖啡廳在這！

「北橫之驛」最具代表性的，就是一半森林、一半藝術的綠意系設計。整體空間採用大片落地窗，使自然光源自由穿透，與店內大量植栽交織成輕盈通透的視覺效果。挑高結構、木質家具、綠色盆栽交錯配置，營造出恬靜而富有設計感的用餐環境。店內分為室內沙發區與半戶外座位區，無論選擇哪一處，都能享受被綠意包圍的放鬆感。

▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。
▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。

桃園美食餐廳「北橫之驛」推薦菜單：酥脆糖醋魚菲力、青醬海鮮燉飯

「北橫之驛」提供從中式套餐、義大利麵到咖啡、甜點等多元選擇。許多旅客點名必吃的「酥脆糖醋魚菲力」，以無刺海鱸魚製作，外皮炸得金黃酥脆，魚肉柔嫩細緻，搭配酸甜平衡的糖醋醬；套餐附三款精緻小菜，南瓜濃湯與甜湯，相當有飽足感。而「青醬海鮮燉飯」也很受好評，燉飯上豪邁地放上酥脆軟殼蟹、鮮嫩干貝與彈牙蝦球，食材新鮮、用料實在，讓饕客大讚物超所值。

▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。
▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。

「北橫之驛」不僅提供舒適空間與高品質餐點，更是北橫公路旅途中難得的休憩基地。貼心的服務態度、免費停車場、寵物友善環境（需牽繩）等設計，使旅客無論是自駕家庭、情侶出遊或攝影愛好者，都能在此獲得良好體驗。下次規劃大溪或北橫行程，不妨將這裡列入你的旅途清單，享受一場綠意與味蕾的雙重饗宴。
▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。
▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。
▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。
▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。

桃園大溪美食推薦 玻璃屋咖啡廳 森林系景觀餐廳 北橫之驛

地址：桃園市大溪區復興路一段896號
營業時間：09:00–18:00；週二公休

大溪老街還有這些必吃美食

推薦閱讀：吹糖體驗這邊請！桃園大溪老街美食「吹糖人」自己吹自己吃，成功率100%想玩不怕失敗。

推薦閱讀：桃園景觀咖啡廳！環湖咖啡好食 270度沉浸式體驗，假日一定要訂位。

推薦閱讀：桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」一碗只要50元！手作豆花、招牌芋圓必點。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」一碗只要50元！手作豆花、招牌芋圓必點。
記者 蕭芷琳
北橫之驛咖啡|大溪景點植物系咖啡廳/玻璃屋餐廳下午茶(菜單價錢)
Darren蘋果樹旅遊玩樂誌
綠庭緣 ❙ 山林裡玻璃屋咖啡廳，虎頭山步道旁，桃園森林系景觀餐廳!
靜怡＆大顆呆
台北森林系秘境咖啡【碧山巖藝文休閒中心】內湖百萬無敵景觀第一排/大片落地窗玻璃屋景觀咖啡/台北不限時隨喜咖啡廳/台北內湖超CHILL咖啡廳
大海愛上藍天
基隆森林系景觀餐廳【RAIN DANCE 雨舞餐廳】隱藏版無國界料理/倉箱蜜境文旅/三面環山玻璃屋餐廳/外帶DIY霜淇淋只要30元/平溪深澳線美食/基隆山海一日遊
大海愛上藍天
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

北橫之驛x陳和興商號

03-3873857
桃園市大溪區復興路一段896號
4.8