▲桃園景觀咖啡廳推薦！森鄰水岸 180度溪谷美景超好拍、店貓超親人。

桃園景觀咖啡廳推薦！「森鄰水岸」擁有180度大漢溪谷美景，被讚為桃園最美景觀餐廳。木屋氛圍療癒、店貓超親人，是賞景、拍照與放鬆的絕佳去處。

喜歡景觀咖啡廳的朋友可別錯過！桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」憑藉壯麗的180度大漢溪景觀，成為北部旅客週末出遊的重要清單。咖啡廳位於角板山腳下海拔約350公尺，坐擁溪谷彎道、溪口台地與溪口吊橋的完整視野，被不少旅人稱為「桃園最美景觀餐廳」。大家趕緊趁著有藍天白雲的日子，來這邊走走看美景吧。

▲桃桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」憑藉壯麗的180度大漢溪景觀，成為北部旅客週末出遊的重要清單（攝影：蕭芷琳）



▲桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」坐擁溪谷彎道、溪口台地與溪口吊橋的完整視野（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳「 森鄰水岸 」 被山林擁抱的小木屋！

桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」採用木質建築設計，呈現濃厚的山林度假氣息。走進園區，會先感受到木屋、草地與綠意交織出的自然氛圍。咖啡廳共有室內座位區、半戶外平台以及草地旁的茅草洋傘區，視角層次豐富，無論坐在哪裡都能將溪谷美景盡收眼底。晴天時能俯瞰大漢溪蜿蜒的藍色河道；雲霧時則呈現宛如水墨般的朦朧景緻，是許多攝影愛好者專程造訪的原因。

▲桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」採用木質建築設計，呈現濃厚的山林度假氣息（攝影：蕭芷琳）



▲桃園景觀咖啡廳推薦「森鄰水岸」走進園區，會先感受到木屋、草地與綠意交織出的自然氛圍（攝影：蕭芷琳）

店內最具代表性的亮點之一，就是超級親人的店貓。牠會在座位間自在地穿梭，有時慵懶地在窗邊睡覺，有時又主動親近客人，使空間多了份溫柔而愉悅的陪伴感。旅客在木屋中喝咖啡、吹山風、看溪谷，再加上店貓的存在，使整體氛圍更顯輕鬆自在。店家亦提供免費停車，而前往山區的道路較為狹窄，因此建議慢行並注意會車安全。



▲桃園景觀咖啡廳推薦「森鄰水岸」旅客在木屋中喝咖啡、吹山風、看溪谷（攝影：蕭芷琳）

▲店內超級親人的店貓。牠會在座位間自在地穿梭，有時慵懶地在窗邊睡覺，有時又主動親近客人（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」雖以景觀著稱，餐點表現卻絲毫不遜色。無論是義大利麵、燉飯或鍋物，都有一定的水準，口味上偏向大眾喜愛的溫潤路線。飲品部分則提供多款咖啡、花果茶與季節限定飲料，搭配手工甜點或鬆餅，是許多旅客最喜歡的下午茶組合。陽光穿過樹梢灑落於桌面，在木屋裡喝著咖啡的時刻，讓人完全忘卻都市的匆忙。



▲桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」雖以景觀著稱，餐點表現卻絲毫不遜色（攝影：蕭芷琳）

▲桃園景觀咖啡廳推薦「森鄰水岸」無論是義大利麵、燉飯或鍋物，都有一定的水準，口味上偏向大眾喜愛的溫潤路線（攝影：蕭芷琳）

「森鄰水岸」以其遼闊景致、充滿溫度的木屋環境與充滿個性的店貓，成功在桃園眾多景觀餐廳中脫穎而出。這裡讓人得以從都市節奏抽離，投入山林包圍的寧靜。對於到桃園遊玩的朋友，好天氣不如就到這喝杯咖啡、欣賞溪谷美景，讓大家可以在旅程中體驗看看山林水色的美景環抱的感覺。



「森鄰水岸」以其遼闊景致、充滿溫度的木屋環境與充滿個性的店貓，成功在桃園眾多景觀餐廳中脫穎而出（攝影：蕭芷琳）

▲假日就來體驗讓人得以從都市節奏抽離，投入山林包圍的寧靜吧（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳 桃園角板山餐廳 森鄰水岸

地址：桃園市復興區澤仁里溪口台2號

營業時間：10:00–19:00；週三公休

＊有提供免費停車位

