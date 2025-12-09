▲桃園景觀咖啡廳推薦！森鄰水岸 180度溪谷美景超好拍、店貓超親人。

桃園景觀咖啡廳推薦！「森鄰水岸」擁有180度大漢溪谷美景，被讚為桃園最美景觀餐廳。木屋氛圍療癒、店貓超親人，是賞景、拍照與放鬆的絕佳去處。
喜歡景觀咖啡廳的朋友可別錯過！桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」憑藉壯麗的180度大漢溪景觀，成為北部旅客週末出遊的重要清單。咖啡廳位於角板山腳下海拔約350公尺，坐擁溪谷彎道、溪口台地與溪口吊橋的完整視野，被不少旅人稱為「桃園最美景觀餐廳」。大家趕緊趁著有藍天白雲的日子，來這邊走走看美景吧。
桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」被山林擁抱的小木屋！
桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」採用木質建築設計，呈現濃厚的山林度假氣息。走進園區，會先感受到木屋、草地與綠意交織出的自然氛圍。咖啡廳共有室內座位區、半戶外平台以及草地旁的茅草洋傘區，視角層次豐富，無論坐在哪裡都能將溪谷美景盡收眼底。晴天時能俯瞰大漢溪蜿蜒的藍色河道；雲霧時則呈現宛如水墨般的朦朧景緻，是許多攝影愛好者專程造訪的原因。
桃園景觀咖啡廳 桃園角板山餐廳 森鄰水岸
地址：桃園市復興區澤仁里溪口台2號
營業時間：10:00–19:00；週三公休
＊有提供免費停車位
