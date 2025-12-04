▲桃園美食小吃推薦！正光照相館 大腸包小腸專賣店，復古照相館竟賣香腸成爆紅打卡點。

桃園美食小吃推薦「正光照相館」以懷舊照相館外觀，結合炭烤大腸包小腸爆紅，下次來桃園可別錯過這家超酷的台味小吃攤。
桃園大園這間照相館超酷，竟然是在賣大腸包小腸！桃園美食小吃推薦「正光照相館」其外觀宛如走入五、六〇年代的老式照相館，卻飄散炭烤香腸的迷人香氣。店面完整復刻老式照相館的店面設計，褪色的木質招牌、經典櫥窗佈景、老相機陳設，都讓人彷彿走進時光隧道，而這種強烈反差也讓店家迅速爆紅。
桃園必吃美食小吃「正光照相館」打造跨時代台味美食！
「正光照相館」鄰近國道二號青埔交流道，交通十分便利。外觀看似復古照相館的小吃店，實則專賣紅外線烘烤的米腸與黑豬肉香腸。店內主打招牌綜合切，並提供酸菜、辣菜脯、台式泡菜等多達八種豐富配料，供顧客自行搭配，創造獨特風味。 店面懷舊的裝潢風格吸引不少人前往打卡。不過現場雖然主要以外帶為主，現場設有戶外座位區，可以讓大家稍作休憩。
桃園必吃美食小吃 大腸包小腸 正光照相館
地址：桃園市大園區高鐵北路三段418之1號
營業時間：11:00–19:00
桃園大溪老街美食推薦一次看
推薦閱讀：吹糖體驗這邊請！桃園大溪老街美食「吹糖人」自己吹自己吃，成功率100%想玩不怕失敗。
推薦閱讀：桃園景觀咖啡廳！環湖咖啡好食 270度沉浸式體驗，假日一定要訂位。