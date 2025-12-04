> 美食 > 桃園美食小吃推薦！正光照相館 大腸包小腸專賣店，復古照相館竟賣香腸成爆紅打卡點。

2025-12-04 09:40文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳

桃園美食小吃推薦「正光照相館」以懷舊照相館外觀，結合炭烤大腸包小腸爆紅，下次來桃園可別錯過這家超酷的台味小吃攤。

桃園大園這間照相館超酷，竟然是在賣大腸包小腸！桃園美食小吃推薦「正光照相館」其外觀宛如走入五、六〇年代的老式照相館，卻飄散炭烤香腸的迷人香氣。店面完整復刻老式照相館的店面設計，褪色的木質招牌、經典櫥窗佈景、老相機陳設，都讓人彷彿走進時光隧道，而這種強烈反差也讓店家迅速爆紅。

▲桃園大園這間照相館超酷，竟然是在賣大腸包小腸（攝影：蕭芷琳）
桃園美食小吃推薦「正光照相館」外觀宛如走入五、六〇年代的老式照相館（攝影：蕭芷琳）

桃園必吃美食小吃「正光照相館」打造跨時代台味美食！

「正光照相館」鄰近國道二號青埔交流道，交通十分便利。外觀看似復古照相館的小吃店，實則專賣紅外線烘烤的米腸與黑豬肉香腸。店內主打招牌綜合切，並提供酸菜、辣菜脯、台式泡菜等多達八種豐富配料，供顧客自行搭配，創造獨特風味。 店面懷舊的裝潢風格吸引不少人前往打卡。不過現場雖然主要以外帶為主，現場設有戶外座位區，可以讓大家稍作休憩。

▲桃園美食小吃推薦「正光照相館」鄰近國道二號青埔交流道，交通十分便利（攝影：蕭芷琳）
▲桃園美食小吃推薦「正光照相館」完整菜單一次看（攝影：蕭芷琳）
脫離外觀的驚喜後，「正光照相館」主打的炭烤香腸與米腸，皆採用店家獨家比例手工製作。招牌「黑豬肉香腸」肥瘦均勻、甜鹹平衡，炭火烤至外皮微焦，香氣四溢。而「手工米腸」糯米拌入花生與油蔥酥，口感香軟帶Q，炭烤後呈現外酥內嫩。而最受歡迎的「米腸香腸切」更搭配多達八種配料，包含酸菜、泡菜、小魚辣菜脯、榨菜、醃黃瓜、新鮮蒜片與洋蔥等，多層次味道組合，簡單而滿足。
▲桃園美食小吃推薦「正光照相館」主打的炭烤香腸與米腸，皆採用店家獨家比例手工製作（攝影：蕭芷琳）
在競爭激烈的台灣美食市場中，「正光照相館」以強烈的品牌識別、創意懷舊風格與紮實古早味成功脫穎而出。這裡不只是一間小吃店，更像是一個能拍照、能回味歷史、又能享受台式美味的複合式空間。下次經過桃園大園，不妨停車走進這間「看起來是照相館、實際賣香腸」的特色店家，品嚐一份熱騰騰的大腸包小腸，在復古場景前留下屬於自己的時代記憶。
「正光照相館」以強烈的品牌識別、創意懷舊風格與紮實古早味成功脫穎而出（攝影：蕭芷琳）

地址：桃園市大園區高鐵北路三段418之1號
營業時間：11:00–19:00

桃園大溪老街美食推薦一次看

推薦閱讀：吹糖體驗這邊請！桃園大溪老街美食「吹糖人」自己吹自己吃，成功率100%想玩不怕失敗。

推薦閱讀：桃園景觀咖啡廳！環湖咖啡好食 270度沉浸式體驗，假日一定要訂位。

推薦閱讀：桃園排隊美食「大溪賴祖傳豆花」一碗只要50元！手作豆花、招牌芋圓必點。

記者 蕭芷琳
