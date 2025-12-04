▲桃園美食小吃推薦！正光照相館 大腸包小腸專賣店，復古照相館竟賣香腸成爆紅打卡點。

▲桃園美食小吃推薦「正光照相館」完整菜單一次看



脫離外觀的驚喜後，「正光照相館」主打的炭烤香腸與米腸，皆採用店家獨家比例手工製作。

招牌「黑豬肉香腸」肥瘦均勻、甜鹹平衡，炭火烤至外皮微焦，香氣四溢。而

「手工米腸」糯米拌入花生與油蔥酥，口感香軟帶Q，炭烤後呈現外酥內嫩。而

最受歡迎的「米腸香腸切」更搭配多達八種配料，包含酸菜、泡菜、小魚辣菜脯、榨菜、醃黃瓜、新鮮蒜片與洋蔥等，多層次味道組合，簡單而滿足。





在競爭激烈的台灣美食市場中，「正光照相館」以強烈的品牌識別、創意懷舊風格與紮實古早味成功脫穎而出。這裡不只是一間小吃店，更像是一個能拍照、能回味歷史、又能享受台式美味的複合式空間。

下次經過桃園大園，不妨停車走進這間「看起來是照相館、實際賣香腸」的特色店家，品嚐一份熱騰騰的大腸包小腸，在復古場景前留下屬於自己的時代記憶。



▲

「正光照相館」以強烈的品牌識別、創意懷舊風格與紮實古早味成功脫穎而出（攝影：蕭芷琳）