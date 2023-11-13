桃園復興景觀餐廳推薦這家森鄰水岸景觀咖啡館，知道這家森鄰水岸景觀咖啡館已經很久了，他們家的生意一直都超好，尤其假日根本一位難求，之前原本想來用餐，但在入口處就被員工勸退，因為要等一個半小時，無奈就一直放在口袋名單中，後來終於有機會造訪了，去過才知道森鄰水岸景觀咖啡館會如此爆紅的秘密！

森鄰水岸景觀咖啡館｜交通方式＆停車資訊

森鄰水岸景觀咖啡館就在桃園復興區一鄰2號，或是導航google桃園復興區中正路96號，加上沿路都有指標，其實滿好找，可以從角板山商圈裡面進去，但山路有點小條，有自家停車場，入口處也會有員工指揮交通

從停車場走過來還要一小段路才會到森鄰水岸景觀咖啡館，門口處有用餐說明，要先抽號碼牌等叫號才可以進去，禁帶外食，平日消費不限時間，假日限時兩小時，低消一杯飲品或餐點，然後不收服務費

森鄰水岸景觀咖啡館｜用餐環境

森鄰水岸景觀咖啡館如果光從門面看可能覺得沒什麼，但走進去可是別有洞天！室內區夏天是有開冷氣的，都是用暖色的木質裝潢，感覺很有小木屋的FU

但真正厲害的是他的戶外區，以室內區為中心，戶外區就分居兩側，同樣也是走木質調的設計，然後最美的是戶外區感覺就是依山傍水，居高臨下看溪谷河道，只可惜今天來有點小霧氣，景觀有點霧霧矇矇的

森鄰水岸景觀咖啡館還有一個很貼心的地方，它把最美的位置規劃成拍照區，讓大家可以輪流到這裡拍照，是不是很棒！

往下走還有峇里島風的茅草陽傘用餐區，但這邊地勢就矮很多，還是上面的景觀會比較好，不過這裡也很有度假FU啦

森鄰水岸景觀咖啡館｜菜單＆價目表

森鄰水岸景觀咖啡館低消一杯飲品或餐點，飲品約180元～200元之間、主食餐點約300~500元，消費不收服務費，餐具、水就自己拿吧

森鄰水岸景觀咖啡館｜餐點、飲料

餐點都是現做的，飲料會先上，點了一杯冰冰小熊拿鐵，拿鐵上面放是一隻咖啡小熊，超可愛的！上桌要先喝掉一點，不然小熊沉下去會溢出來

主餐送的奶油玉米湯，蠻厲害的，奶香味很濃郁

青醬牛肉義大利麵，份量很足，而且青醬很有水準，羅勒香氣整個都有出來，濃稠度也很棒，牛肉熟度也很好，以景觀餐廳的水平來說，這道算很高了

紐奧良雞腿，跟一般印象中的『紐奧良』的調味不大一樣，沒有什麼燒烤醬汁感，吃起來就是一般的雞腿？！下次來點義大利麵好了

森鄰水岸景觀咖啡館撇開餐點不說，他的景觀應該是復興鄉蠻無敵的景觀咖啡，然後消費也不貴還不收服務費，餐點我覺得可能點基本的義大利麵、飲料就好，看隔壁桌點排餐的豬腳也沒吃完，反正重點是景觀對吧！

森鄰水岸景觀咖啡館

地址：桃園市復興區一鄰2號

電話：03-3822108

營業時間：10:00~19:00

森鄰水岸景觀咖啡館FB

店家/景點資訊

店家名稱：森鄰水岸景觀咖啡館

所在地址：臺灣桃園市復興區一鄰2號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-19:00

店家電話：03-3822108

評價：★★★★★

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