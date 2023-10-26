這陣子在網路上很火紅的森鄰水岸景觀咖啡館一直以來都放在Ann和榜哥的口袋名單，因為這家景觀餐廳可180度挑望山巒與大漢溪、新溪口吊橋所交疊的美，而這次我們就利用連假丟下蔬果姐妹，兩夫妻自己手牽手就開車來到這約會，果真也沒讓我們白跑，這裡真的美到猶如一幅山水畫，假日不時還能看到環湖來回的船隻。

森鄰水岸景觀咖啡館鄰近角板山公園、新溪口吊橋，開車前來的朋友可直接輸入森鄰水岸景觀咖啡館即可輕鬆抵達，沿途也有不少的指標，其實滿好找！餐廳周邊設有免費停車場，開車或是騎車來的朋友，停車絕對不是問題。



森鄰水岸景觀咖啡館沒有開放免費參觀，若有訂位可直接先跟餐廳門口的服務人員告知即可入內，若是沒有訂位的朋友，統一抽號碼牌再等候叫號後才能進入餐廳。

原先以為森鄰水岸景觀咖啡館用餐位置不大，所以需要花時間等帶位，想不到是很大！分為室內以及戶外用餐區，且還是兩層樓的室內、戶外座位可以選擇，每一區的用餐位子都各有各的美，在哪用餐都很棒。

也要說森鄰水岸景觀咖啡館戶外的景觀視野真的很棒，可180度挑望山巒與大漢溪、新溪口吊橋所交疊的美，店家也精心的規畫不少拍照打卡區給大家拍照，也刻意在一樓戶外平台保留一張拍照專屬桌，讓大家發揮創意拍出最美的照片。

走到樓下去，除了讓人覺得很南洋度假風之外，一旁角落也有座白色小鞦韆，讓來店的客人可以坐在上面拍出絕美的網美照。

森鄰水岸景觀咖啡館餐點的選擇有中西式主廚料理、咖啡類、茶類、果汁氣泡飲、蛋糕、鬆餅等，國小一年級以上就需要符合店內的低消規定，低消為一份飲品或是一主餐，平日尖峰時刻或是假日內用限2小時，現金收費或是銀行轉帳，但不加收服務費。



簡單分享我們兩夫妻偷偷來約會所享用的餐點。

●白醬蘑菇燻雞義大利麵

●套餐-玉米濃湯

●焦糖拿鐵

●冰冰小熊拿鐵

限量版的冰冰小熊拿鐵，點上一杯拍照打卡真的很不錯，原本以為小熊很快就會融化，沒想到它是咖啡冰磚，超吸睛的小熊三不五十都被我們夫妻倆弄到翻車，變成了翻車熊了！

森鄰水岸景觀咖啡館，現金收費或是銀行轉帳，每人低消為一飲品或是一主餐，國小一年級以上就要符合店內的低消規定，平日尖峰時段以及假日的用餐時間為2個小時，建議假日想來用餐的朋友事先去電預訂會比較好。

Ann和榜哥第一次來訪森鄰水岸景觀咖啡館，真的覺得這裡景色真的很棒，一覽角板山的水岸風光，且店家也精心的設計拍照座位以及拍照平台給大家拍照打卡，來訪森鄰水岸景觀咖啡館之後當然也可以到大溪老茶廠、角板山公園、新溪口吊橋等地方走走，來個復興區一日遊也是挺不錯的選擇。