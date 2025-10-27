力麗觀光旅展限定優惠！3,300元一券暢遊日月潭與宜蘭山林、滿額再送泡湯體驗。

年末最受矚目的旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日盛大登場。力麗觀光以「一券多用、雙城暢遊」為主題，推出結合住宿、美食與體驗的旅展限定方案，旅人只需持一張券，即能暢遊山海之間，感受自然與城市交織的全新旅宿魅力。今年最受矚目的「力麗觀光聯合住宿券」每張售價3,300元，可跨品牌、跨地點使用，彈性規劃行程，創造更具深度的旅遊體驗。



旅展限時回饋 買七送一住宿券再抽百項好禮

旅展期間購買七張聯合住宿券，即贈一張住宿贈品券。旅人可依行程自由選擇入住「力麗哲園飯店日潭館／月潭館」、「力麗儷山林會館日月潭館」，或前往宜蘭山林的「力麗馬告生態園區棲蘭山莊／明池山莊」，在森林中感受芬多精洗禮。若想升級假期，使用三張券即可入住「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」或「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，尊享一泊二食、行政酒廊禮遇與湖景溫泉體驗。現場單筆消費滿3,000元可參加「幸運轉球・驚喜開獎」，有機會抽中總統套房住宿券、CENTURION百夫長行李箱等好禮；滿10,000元再贈溫泉泡湯券兩張，回饋力度再升級。



全新山海一日輕旅券 打造輕鬆出遊新選擇

力麗觀光今年同步推出「山海一日輕旅券」，每張1,200元，旅人可從十大體驗中擇一兌換，內容包含日月潭SUP立槳、搭船遊湖、神木園區探訪、美食套餐與泡湯行程等。無論是想登山賞林、遊湖逐風，或在溫泉與料理間享受慢步調假期，皆能以輕鬆票券規劃一日遊，串聯山與海的風景。



線上旅展同步開跑 山海假期從指尖啟程

為便利旅人提早規劃，力麗觀光將於10月27日至11月14日推出「線上旅展」，讓旅人可於家中輕鬆選購優惠票券。無論線上或現場，皆能一次掌握優惠與贈禮，讓旅程從選券開始便充滿期待。旅展現場設於台北南港展覽館4樓國內旅遊區Ｍ1909，邀請旅人前往體驗「一券多用・暢遊雙城」的嶄新旅遊方式。



2025 ITF台北國際旅展 力麗觀光「一券多用・雙城暢遊」

活動時間：2025年11月7日至11月10日

活動內容：

力麗觀光以「一券多用、雙城暢遊」為主題，推出「聯合住宿券」與「山海一日輕旅券」兩大旅展限定方案。購券可跨品牌使用，享買七送一優惠與滿額抽獎活動，並推出線上旅展方便旅人於家中輕鬆選購。

聯合住宿券優惠

・每張售價3,300元，可跨品牌、跨地點使用

・購買7張加贈1張住宿贈品券

・持3張券入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店或日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，享一泊二食升等禮遇

・旅展現場消費滿3,000元可參加「幸運轉球・驚喜開獎」抽獎活動

・滿10,000元加贈溫泉泡湯券2張

山海一日輕旅券優惠

・每張1,200元，可從10項體驗中任選1項

・體驗內容包含SUP立槳、搭船遊湖、纜車、森林遊程、美食套餐、溫泉泡湯等

・使用期限至2026年2月28日



旅展地點：台北南港展覽館4樓國內旅遊區Ｍ1909

線上旅展期間：2025年10月27日至11月14日

更多優惠詳情：https://reurl.cc/EQOpNm

