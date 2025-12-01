買一送一！麗星郵輪旅展優惠超狂，2026航線直達東京大阪雙城遊。

麗星郵輪2.0 在高雄旅展推出年度最殺優惠，每晚3千、跨年買一送一、合購再減4千，想玩海島或日韓的人一定要搶。

麗星郵輪 2.0 今年壓軸亮相高雄冬季旅展，帶來讓旅客秒心動的「國旅價玩海外」主題優惠，以每人每晚 3,000 元起的甜甜價吸引不少想出國又怕麻煩的族群關注。除了雙港合購最高可再省 4,000 元外，跨年航次還直接祭出買一送一的限時好康，更把郵輪消費金、指定航次加碼禮一次網羅，讓年底想安排海上假期的人完全不必猶豫。從菲律賓跳島、沖繩短旅到日本雙城直航，航線玩法比以往更彈性，也讓親子族、上班族、旅遊愛好者都能找到最適合自己的度假節奏。



▲麗星郵輪高雄冬季旅展，以每人每晚 3,000 元起的甜甜價邀請旅客上船。(攝影：鄭雅之)

▲麗星郵輪「策展式郵輪」路線，包含超人氣韓國表演亂打秀、全新紳士盛典、海上藝術季 Art on Cruise等，在船上也不無聊。(攝影：鄭雅之)





麗星郵輪探索星號！旅展買一送一、下殺優惠

麗星郵輪以高雄與基隆雙母港出發，航線橫跨東南亞到東北亞，路線選擇比以往更豐富。高雄主打 6 天 5 晚的菲律賓三島航程，一次走訪科隆、佬沃與公主港或長灘島，不用中轉、不用舟車勞頓就能抵達海島；其中最熱賣的佬沃兩天一夜更成為忙碌族週末小旅行的心頭好。年底最受期待的海上跨年航次也在旅展開出買一送一的超強優惠，旅客在船上就能參加倒數派對、看主題表演，一邊眺望海天一線迎接全新一年。



而2026年8月回歸基隆，則推出震撼市場的直航日本八天七夜，限定帶大家一次玩到東京與大阪，還能省下跨城交通費。日韓航程也同步升級，把濟州、釜山、長崎、那霸與福岡串成最熱門的東北亞假期地圖。



▲麗星郵輪2026年8月返回基隆，將帶來獨家日本大阪、東京雙城8天7夜行程。(攝影：鄭雅之)





麗星郵輪 全年策展式！航程不無聊

麗星郵輪 2.0 的娛樂企劃走「策展式郵輪」路線，讓旅客待在船上也能玩到不亦樂乎。包含超人氣韓國表演亂打秀、全新紳士盛典、海上藝術季 Art on Cruise、占星體驗與主題觀星活動，通通能在航程中遇見。這次更帶來《霹靂星海傳奇》跨界登船演出，讓粉絲超期待。喜歡民歌的旅客，也能在 12 月 21 日與 1 月 4 日兩場專屬海上演唱會聽見于台煙與沈文程的經典歌聲。



▲麗星郵輪年底最受期待的海上跨年航次，也在旅展開出買一送一的超強優惠。(攝影：鄭雅之)





若想從新加坡出發探索更多國家，星夢郵輪雲頂夢號也同步推出旅展限定方案，最低三萬元起就能一次包機票、稅金與接送，讓亞洲度假從出發那刻就輕鬆到位。各項優惠皆有限量，想搭郵輪過節、跨年或安排家庭旅遊的人，旅展期間真的不要錯過。



▲麗星郵輪探索星號被譽為最懂台灣人胃的海上美食餐廳。(攝影：鄭雅之)







麗星郵輪 旅展優惠

每人每晚最低 3,000 元起

南北合購每人再減 4,000 元

12 月 28 日海上跨年航次買一送一

部分航程加碼 1,500～6,500 元郵輪消費金

12 月 21 日與 1 月 4 日民歌主題航次登場

新加坡出發雲頂夢號旅展價最低三萬元起（含船票、稅金、機票、接送）





