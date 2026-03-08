隨著2026年世界棒球經典賽熱血開打，王座國際集結旗下銀座杏子、京都勝牛等六大品牌，推出兩波段限時應援優惠，並祭出最高5折的抽獎活動 。資深編輯李維唐認為，這篇報導不僅捕捉了大型運動賽事的消費紅利，更展現了王座國際如何透過「海陸勝利」的隱喻，將新品白帶魚與帝王巨蟹轉化為應援語彙，這種結合節慶行銷與品牌差異化的策略，能有效提升消費者的品牌黏著度，對於喜愛美食與賽事的讀者具備極高的權威參考價值。

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）正式在台點燃戰火，全台球迷的熱情已達沸點。為了與球迷共同守護主場，王座國際餐飲集團宣布集結旗下六大指標性品牌，包含銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將、橋村炸雞與雞三和，攜手發動強力的美食應援計畫。這波活動不僅要用道地美味填飽球迷的胃，更祭出雙波段限時折扣與主餐5折抽獎活動，預計將在3月賽季期間引發新一輪的排隊用餐熱潮。



▲挺台灣英雄！王座國際推WBC雙波優惠，首度曝光白帶魚熟成里肌與巨蟹海饌

經典賽雙波段優惠，2人同行9折與3人以上85折限時開跑

為了讓球迷在觀賽之餘能與戰友分享喜悅，王座國際規劃了完善的應援時程。第一波活動由3月4日至3月6日領銜，凡於活動期間前往上述六大品牌全台指定門市，2人同行即可享有全單9折優惠。隨後的第二波活動則鎖定賽事晉級的關鍵時刻，自3月11日至3月13日止，除了維持2人同行9折，更針對多人聚餐推出3人以上同行享85折的超值回饋。此外，即日起至3月31日，到店用餐還能參加「張張有獎」現場抽獎，最高有機會抽中主餐5折券，讓運動賽事的激情與美食帶來的滿足感完美交織。

京都勝牛春季新品上市，帝王巨蟹味棒打造深海極致海饌

日本炸牛排龍頭品牌京都勝牛，配合春季與賽事熱潮，強勢推出「巨蟹海饌」系列。本次新品亮點在於嚴選日本直送的「帝王巨蟹味棒」，其飽滿且層次分明的肉質，象徵球場上的強悍實力。其中「雙人盛宴」套餐內容豐富，一次集結巨蟹味棒豚三味與招牌京都勝牛四味等7種海陸食材，定價1140元並附贈牛排炸串與飲品。若想品嚐單品，也有結合炸軟殼蝦與炸牛的「巨蟹味棒牛三拼」，或以蜂蜜蒜味與青花椒入味的「巨蟹味棒腰內豬排」，價位由450元至520元不等，提供饕客多樣化的海味選擇。



▲2026經典賽開打！京都勝牛帝王巨蟹入菜，六大餐飲品牌推2人同行9折祭最強優惠

銀座杏子豬排預告新作，白帶魚熟成里肌3月11日接力登場

除了京都勝牛的極致海鮮，銀座杏子日式豬排也同步預告將於3月11日推出春季話題力作「白帶魚熟成里肌豬排」。這款新品巧妙地將鮮美白帶魚與經典熟成里肌豬排結合，外層裹上金黃酥脆的炸粉，呈現外酥內嫩且海陸交融的豐富層次。白帶魚的細緻與豬排的紮實，不僅代表著攻守兼備的賽事精神，更為3月分的餐飲市場注入嶄新的味覺驚喜。透過職人的炸製工藝，讓原本樸實的白帶魚展現高端海味的層次，是海鮮愛好者不容錯過的限定美味。



2026 WBC！王座國際旗下六大品牌強棒應援

活動時間：

第一波（賽事開打應援）：2026年3月4日(三)至3月6日(五) 。

第二波（賽事晉級應援）：2026年3月11日(三)至3月13日(五) 。

加碼抽獎活動：即日起至3月31日 。

活動內容：

第一波優惠：2人同行即享9折優惠 。

第二波優惠：2人同行享9折，3人以上同行享85折優惠 。

現場抽獎：到店用餐可抽主餐5折券及全品牌優惠券，張張有獎 。

注意事項：需主動出示新聞訊息；不適用於大阪王將(Lalaport、林口三井、蘭城新月)、段純貞(新竹武陵、建功、竹北)、雞三和(南京東路店) 。