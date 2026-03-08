> 美食 > 2026經典賽開打！京都勝牛帝王巨蟹入菜，六大餐飲品牌推2人同行9折祭最強優惠。

2026經典賽開打！京都勝牛帝王巨蟹入菜，六大餐飲品牌推2人同行9折祭最強優惠。

2026WBC經典賽應援優惠王座國際85折京都勝牛巨蟹海饌銀座杏子豬排白帶魚
2026-03-08 07:20文字：編輯 李維唐 圖片提供:王座國際
編輯 李維唐

編輯 李維唐

隨著2026年世界棒球經典賽熱血開打，王座國際集結旗下銀座杏子、京都勝牛等六大品牌，推出兩波段限時應援優惠，並祭出最高5折的抽獎活動 。資深編輯李維唐認為，這篇報導不僅捕捉了大型運動賽事的消費紅利，更展現了王座國際如何透過「海陸勝利」的隱喻，將新品白帶魚與帝王巨蟹轉化為應援語彙，這種結合節慶行銷與品牌差異化的策略，能有效提升消費者的品牌黏著度，對於喜愛美食與賽事的讀者具備極高的權威參考價值。

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）正式在台點燃戰火，全台球迷的熱情已達沸點。為了與球迷共同守護主場，王座國際餐飲集團宣布集結旗下六大指標性品牌，包含銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將、橋村炸雞與雞三和，攜手發動強力的美食應援計畫。這波活動不僅要用道地美味填飽球迷的胃，更祭出雙波段限時折扣與主餐5折抽獎活動，預計將在3月賽季期間引發新一輪的排隊用餐熱潮。

▲挺台灣英雄！王座國際推WBC雙波優惠，首度曝光白帶魚熟成里肌與巨蟹海饌
▲挺台灣英雄！王座國際推WBC雙波優惠，首度曝光白帶魚熟成里肌與巨蟹海饌

經典賽雙波段優惠，2人同行9折與3人以上85折限時開跑

為了讓球迷在觀賽之餘能與戰友分享喜悅，王座國際規劃了完善的應援時程。第一波活動由3月4日至3月6日領銜，凡於活動期間前往上述六大品牌全台指定門市，2人同行即可享有全單9折優惠。隨後的第二波活動則鎖定賽事晉級的關鍵時刻，自3月11日至3月13日止，除了維持2人同行9折，更針對多人聚餐推出3人以上同行享85折的超值回饋。此外，即日起至3月31日，到店用餐還能參加「張張有獎」現場抽獎，最高有機會抽中主餐5折券，讓運動賽事的激情與美食帶來的滿足感完美交織。

京都勝牛春季新品上市，帝王巨蟹味棒打造深海極致海饌

日本炸牛排龍頭品牌京都勝牛，配合春季與賽事熱潮，強勢推出「巨蟹海饌」系列。本次新品亮點在於嚴選日本直送的「帝王巨蟹味棒」，其飽滿且層次分明的肉質，象徵球場上的強悍實力。其中「雙人盛宴」套餐內容豐富，一次集結巨蟹味棒豚三味與招牌京都勝牛四味等7種海陸食材，定價1140元並附贈牛排炸串與飲品。若想品嚐單品，也有結合炸軟殼蝦與炸牛的「巨蟹味棒牛三拼」，或以蜂蜜蒜味與青花椒入味的「巨蟹味棒腰內豬排」，價位由450元至520元不等，提供饕客多樣化的海味選擇。

▲2026經典賽開打！京都勝牛帝王巨蟹入菜，六大餐飲品牌推2人同行9折祭最強優惠
▲2026經典賽開打！京都勝牛帝王巨蟹入菜，六大餐飲品牌推2人同行9折祭最強優惠

銀座杏子豬排預告新作，白帶魚熟成里肌3月11日接力登場

除了京都勝牛的極致海鮮，銀座杏子日式豬排也同步預告將於3月11日推出春季話題力作「白帶魚熟成里肌豬排」。這款新品巧妙地將鮮美白帶魚與經典熟成里肌豬排結合，外層裹上金黃酥脆的炸粉，呈現外酥內嫩且海陸交融的豐富層次。白帶魚的細緻與豬排的紮實，不僅代表著攻守兼備的賽事精神，更為3月分的餐飲市場注入嶄新的味覺驚喜。透過職人的炸製工藝，讓原本樸實的白帶魚展現高端海味的層次，是海鮮愛好者不容錯過的限定美味。

2026 WBC！王座國際旗下六大品牌強棒應援 

活動時間：

  • 第一波（賽事開打應援）：2026年3月4日(三)至3月6日(五) 。
  • 第二波（賽事晉級應援）：2026年3月11日(三)至3月13日(五) 。

加碼抽獎活動：即日起至3月31日 。

活動內容：

  • 第一波優惠：2人同行即享9折優惠 。
  • 第二波優惠：2人同行享9折，3人以上同行享85折優惠 。
  • 現場抽獎：到店用餐可抽主餐5折券及全品牌優惠券，張張有獎 。

注意事項：需主動出示新聞訊息；不適用於大阪王將(Lalaport、林口三井、蘭城新月)、段純貞(新竹武陵、建功、竹北)、雞三和(南京東路店) 。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
2026經典賽台日大戰開打！吃「和牛抱蛋」幫中華隊加油，頂級日本和牛與米其林級雞蛋的必勝饗宴。
2026經典賽台日大戰開打！吃「和牛抱蛋」幫中華隊加油，頂級日本和牛與米其林級雞蛋的必勝饗宴。
編輯 李維唐
春日好食光 TOP10 登場！滙豐卡友精選 10 間餐廳，義式料理、經典牛排、中餐一次收齊，卡友專屬美食優惠全登場
春日好食光 TOP10 登場！滙豐卡友精選 10 間餐廳，義式料理、經典牛排、中餐一次收齊，卡友專屬美食優惠全登場
Walker新發現
鐵道上的五星盛宴！山嵐號首推太子宴入菜，獨家停靠慢城大林體驗台南味。
鐵道上的五星盛宴！山嵐號首推太子宴入菜，獨家停靠慢城大林體驗台南味。
編輯 李維唐
2026春節機票怎麼買最省！易遊網16大航司懶人包，日本航線85折與新加坡2138元起搶先卡位。
2026春節機票怎麼買最省！易遊網16大航司懶人包，日本航線85折與新加坡2138元起搶先卡位。
編輯 李維唐
台南美食老字號必吃9選！台南35元百年碗粿 超爆量草莓冰，排隊也要吃到。
台南美食老字號必吃9選！台南35元百年碗粿 超爆量草莓冰，排隊也要吃到。
編輯 鄭亦庭
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊