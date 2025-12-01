第三航廈來了！桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運，興波咖啡 微熱山丘 星巴克出國前喝。

桃園機場三航廈北登機廊廳12/1試營運。旅客讚空間科技感十足、明亮寬敞。設雙向電走道與色彩漸變動線，年底正式啟用。

▲桃園機場第三航廈北登機廊廳，12/1起正式展開試營運。（圖片來源：桃園機場公司）



▲桃機三航廈美食進駐，包含星巴克、微熱山丘與興波咖啡。（攝影：張人尹）





北登機廊廳設計 動線顏色漸變強化辨識

第三航廈來了！桃園機場備受期待的「第三航廈」北登機廊廳自即日起(12/1)正式展開試營運，首日便迎來中華、長榮、星宇三家國籍航空約968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷。目前第三航廈北登機廊廳除了搶先開放8個登機門之外，也引進了星巴克、興波咖啡、微熱山丘等美食品牌進駐，讓旅客們在出國前還能享受一波。

桃園機場三航廈在英國世界頂尖 RSHP建築事務所設計規劃下，打造有許多嶄新設計。開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕與室外遮陽板。在旅客動線上，設計了色彩漸變元素，從報到大廳的黃色到電梯的橘色，強化辨識度、導引旅客行進方向。廊廳設有雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品，還有電動按摩椅面向落地窗外欣賞風景，讓旅程更加舒適。



▲首日迎來三家國籍航空約968名旅客，飛往札幌與曼谷。（圖片來源：桃園機場公司）

桃機邁向新階段 年底正式啟用迎接全球旅客

隨著試營運順利展開，桃園機場第三航廈北登機廊廳即將於年底正式啟用。北登機廊廳的出發動線從第二航廈D10登機門銜接 D11-D18 登機門，設有清晰指標引導旅客，但步行時間約需要10-15分鐘，旅客出國前也抓準時間。出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在三樓、抵達層在四樓，樓層分明方便旅客識別。



▲第三航廈北登機廊廳年底啟用，將以嶄新風貌迎接全球旅客。（圖片來源：桃園機場公司）





桃機三航廈美食 興波咖啡與微熱山丘進駐

為提供旅客更豐富的候機體驗，桃園機場第三航廈也將引進多個知名美食品牌。在登機門引進「星巴克」、台灣人氣甜點伴手禮「微熱山丘」，以及世界沖煮冠軍的「興波咖啡」進駐，讓咖啡控與甜點控都能在候機時享受頂級美味。餐飲選擇上更有滬品湯包牛肉麵，出國前還能一吃播。此外，航廈內也設有野獸國扭蛋機，讓粉絲們等飛機也能打發時間。



▲桃機三航廈美食進駐，包含星巴克、微熱山丘與興波咖啡。（圖片來源：興波咖啡粉絲團）

