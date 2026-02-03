> 美食 > 30天迷客夏免費喝！迷客夏刮刮樂抽買一送一 免費暢飲一個月，飲料控春節刮刮樂。

30天迷客夏免費喝！迷客夏刮刮樂抽買一送一 免費暢飲一個月，飲料控春節刮刮樂。

2026-02-03 11:46文字：編輯 張人尹 圖片提供:迷客夏
迷客夏二月新春活動登場，推出 Milksha 磁吸小燈箱加價購與好運三重刮刮卡，滿額即可參加，從飲品優惠、免費暢飲一個月，飲料控必喝。
迷客夏30天免費喝！為了回饋飲料控、奶茶控的支持，這次迷客夏在二月以新春為主題推出兩大重點活動，特別推出可愛周邊「Milksha 磁吸小燈箱」銅板價加價購。此外還有春節必玩「喝迷客夏 好運三重刮」刮刮樂活動，不只每一張都能抽一項折扣優惠，集字還能兌換「迷客夏免費暢飲一個月」，再掀飲料話題。
▲迷客夏二月推出新春限定活動，從飲品延伸到收藏週邊與刮刮卡設計，讓粉絲喝飲料也能參與年節好運體驗。
▲迷客夏刮刮卡設計三重獎項，包含折扣、指定飲品買一送一與免費暢飲一個月兌換。
限定磁吸小燈箱加價購

呼應粉絲期待，迷客夏即日起推出限定週邊「Milksha 磁吸小燈箱」，粉絲們只要在全台門市單筆購買任2杯飲品，即可加價85元購入迷客夏迷你燈想。這次燈箱以迷客夏經典小牛 Logo 為主角，磁吸設計可吸附於冰箱或鐵櫃等金屬表面，開燈後呈現柔和光感，尺寸輕巧，適合放在居家或工作空間，讓粉絲們收藏。
▲迷客夏限定推出 Milksha 磁吸小燈箱，粉絲於門市購買任2杯飲品即可加價85元入手，數量有限。
三重刮刮卡新春登場

配合農曆新年氣氛，迷客夏在2/13-2/22推出「喝迷客夏 好運三重刮」活動，粉絲於活動門市單筆消費滿3杯飲品，即可獲得刮刮卡1張，可累贈。刮刮卡一張可享三重中獎機會，刮開馬上可抽「單杯折5元或10元」，第二重「全單9折、愛茶的牛系列指定飲品買一送一」等。第三重則是集字優惠，集滿「迷」「客」「夏」三字，還可兌換免費暢飲一個月，共30張65元現金抵用券，讓飲料控過年喝起來。
▲迷客夏新春推出「好運三重刮」，活動期間單筆滿3杯即可獲得刮刮卡，享多重優惠機會。
迷客夏 Milksha 磁吸小燈箱

活動期間：即日起，售完為止
活動方式：迷客夏全台門市現場購買飲品任2杯，即享$85元加價購「Milksha磁吸小燈箱」乙個，優惠可累購，數量有限，購完為止。

迷客夏刮刮樂 喝迷客夏 好運三重刮

活動期間：2026年2月13日(五)至2026年2月22日(日)
活動方式：至迷客夏活動門市現場點餐、迷點及電話外送或自取、外送平台，單筆滿3杯飲品即贈刮刮卡乙張，可累贈，數量有限，送完為止。
活動優惠獎項

  • 好禮第一彈：單杯折5元或單杯折10元
  • 好禮第二彈：全單9折、「愛茶的牛」系列指定飲品買1送1等多項優惠好禮
  • 好禮第三彈：集滿「迷」、「客」、「夏」3字即可享有「免費暢飲一個月」，共30張紙本$65元現金抵用券超值優惠


