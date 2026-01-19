CoCo冬韻擂焙珍奶買一送一！尾牙月限定CoCo冬季珍奶買一送一，70元喝兩杯。

CoCo推出冬韻擂焙珍奶買一送一優惠，搭配尾牙月暖飲需求，粉絲可於2025/1/21線上領券，2杯70元限時回饋。

▲CoCo週三好友日推出冬韻擂焙珍奶買一送一，2杯70元限時回饋粉絲。

進入尾牙月，從1月中下旬一路延續到2月初，不少粉絲在公司聚會與年末行程之間來回奔波。這次CoCo為了跟飲料控一起慶祝，特別在1/21週三好友日推出冬季必喝飲品「冬韻擂焙珍奶」買一送一、第二杯0元優惠，就算冷氣團接連報到，又濕又冷的天氣裡也有珍奶優惠小確幸。





擂焙珍奶風味層次

▲CoCo都可冬韻擂焙珍奶，1/21週三好友日買一送一。

週三好友日買一送一

▲CoCo都可冬韻擂焙珍奶線上領券，第二杯0元兩杯只要70元。

CoCo好友日優惠資訊

CoCo冬韻擂焙珍奶以馬玉山客家擂茶配方為基礎，嚴選14種穀物與豆類研磨成擂茶粉，搭配手工煮製的日式鹿兒島焙奶茶。慢火深焙的茶底，帶出炭焙茶香與穀香，再融合奶香與蜜製珍珠，入口溫潤不刺激。這杯「冬韻擂焙珍奶」是每年冬季限定，鐵粉一定要喝的CoCo飲品。配合尾牙月，CoCo在週三好友日推出限定回饋，在1/21當天粉絲只要線上領券，就能享有「冬韻擂焙珍奶(L)」買一送一優惠，等於喝2杯只要70元。每人可領2張券，一次最多可兌換4杯，糖度與溫度可依個人喜好選擇，讓飲料控冬天暖起來。活動日期：2025/1/21 00：00後即可在線上平台領券預訂活動內容：冬韻擂焙珍奶(L)第二杯0元，每人可領2張券(=4杯飲料)活動平台：透過官方LINE 或都可訂線上點購



