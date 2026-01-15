本週7大買一送一必吃！星巴克咖啡、170元自助吧小火鍋全都買一送一。

星巴克、魁力屋拉麵、六扇門、蘋果樹蛋包飯接力買一送一！一月吃喝優惠直接開打。

一月吃喝話題直接被買一送一洗版！小資族無論尾牙有沒有中大獎、年終發多少，看到買一送一優惠還是要跟上吃一波，這次特別整理這週7間買一送一優惠攻略，有大家最愛的星巴克、手搖飲料，也有日本人氣魁力屋拉麵、蘋果樹蛋包飯，甚至是最新推出的拿坡里蛋塔，又或是小火鍋霸主「六扇門」升級版自助吧吃到飽，讓大家從小火鍋吃到飽到咖啡飲料通通都有買一送一。對想省荷包又不想將就的吃貨來說，這波根本是行程排滿也要去的清單等級，錯過真的會後悔。



▲本週7大買一送一優惠，星巴克、鶴茶樓、先喝道、六扇門等通通有。(攝影：鄭雅之)



▲六扇門中正店自助吧升級，開幕再推買一送一。





星巴克買一送一只有一天

星巴克買一送一推薦喝新品舒芙蕾那堤！迎接學測登場，星巴克同步端出實用優惠與冬季新品。2026年1月16日限定一天推出好友分享日，只要符合活動條件就能享有買一送一，讓考生或陪考親友都能用一杯熱飲替自己打氣。更剛好的是，1月14日起全門市開賣全新「奶香烤舒芙蕾風味那堤」，同時人氣款「福吉茶那堤」也回歸，正好趁優惠把新品與經典一次喝齊，為緊繃日常多留一點喘息空間。



▲1月14日一日快閃星巴克買一送一。(攝影：鄭雅之)





鶴茶樓泰奶泰奶凍買一送一

迎接2026年開年，鶴茶樓率先端出一波誠意滿滿的一月限定優惠，從外送平台買一送一，到週六新門市開幕免費送飲料，全都集中在1月中旬陸續登場。其中，Uber Eats限定買一送一優惠以泰奶、杏仁奶兩款飲品為主，不用出門也能喝到療癒手搖飲。想現場排隊也有免費飲品可以領。



▲鶴茶樓Uber Eats限定買一送一「泰式奶茶泰奶凍」開喝。

先喝道飲料買一送一

冬天喝什麼最療癒，先喝道直接把優惠和新品一次端上桌。1月16日限時一天推出人氣飲品買一送一，主打太妃蜜桃風味厚奶霜搭配英式蜜桃風味茶，濃郁與清爽一次滿足。緊接著迎接農曆新春，1月23日起開跑全新「四季玫好」檔期，不只有高人氣茶款與玫瑰系列接力優惠，還同步換上馬年限定節慶杯款，讓喝飲料這件日常小事，多了一點過年才有的儀式感，也成為近期手搖飲控最值得關注的話題。



▲先喝道「太妃蜜桃風味厚奶霜」新品推薦，太妃糖的焦香與奶香層層堆疊。



▲先喝道買一送一領軍3大優惠，連三週逢週五開喝。





170元小火鍋吃到飽買一送一

最便宜170元就能開鍋的小火鍋霸主「六扇門」，將於近日正式插旗中正福州店，主打升級版自助吧無限吃，豆花、咖哩飯、麻婆豆腐、沙拉、涼麵等通通開放吃到飽，開幕當天更直接端出鍋物買一送一優惠，成為揪朋友聚餐的最佳誘因。從份量感、自助吧豐富度到價格話題一次到位，也讓六扇門中正福州店在正式開幕前就先累積一波討論熱度。



▲六扇門中正店1/16開幕首日推出內用火鍋買一送一。

▲六扇門中正店自助吧升級，豆花自取吃到飽。





蘋果樹蛋包飯買一送一連續3天

林口人也吃得到日本第一蛋包飯「蘋果樹蛋包飯」！蛋包飯迷近期討論度最高的新話題，莫過於日本第一蛋包飯「蘋果樹蛋包飯」正式插旗林口。以滑嫩蛋皮聞名的「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」，宣布二號店進駐MITSUI OUTLET PARK 林口，於今日試營運、1月13日正式開幕。新店空間全面升級，座位數直接翻倍，同步帶來開幕限定買一送一、滿額扭蛋活動與全新減醣蛋包系列，從話題新品到超狂優惠一次到位，預料將成為林口逛街族與家庭客群的新聚餐首選。



▲日本第一蘋果樹蛋包飯台灣二號店插旗林口三井Outlet。





日本魁力屋拉麵插旗台北買一送一

中山拉麵買一送一！京都北白川系拉麵名店「魁力屋拉麵」，繼台南首店創下亮眼成績後，正式宣布於1月16日進駐新光三越台北南西，並以台灣旗艦店規格登場。拉麵控不只在中山站就能吃得到京都熟成醬油湯頭，還有最新限定拉麵「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」，魁力屋在台北更推出買一送一優惠，吃拉麵再送你一張免費拉麵兌換券。



▲魁力屋拉麵開幕三日推出免費招待券回饋粉絲。（攝影：張人尹）





拿坡里蛋塔壽星滿額買一送一

拿坡里這次推出全新田店「經典原味蛋塔」即日起正式開賣，主打千層酥脆塔皮、搭配滑順奶香內餡，打造速食控最療癒的甜點結尾。「經典原味蛋塔」一盒6入原價270元，外帶特惠價199元。特別的是，只要是在1月8日至2月4日的壽星，外帶單筆消費滿300元，即可加碼享蛋塔買一送一，每人限換一組，讓生日聚餐多一道甜點。



