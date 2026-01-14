近全品項星巴克買一送一！烤舒芙蕾那堤新品也有買一送一，9小時限定喝。

星巴克買一送一優惠來了！一天限定好友分享日登場，同步推出全新奶香烤舒芙蕾風味那堤與回歸福吉茶那堤，替學測考生加油打氣。

星巴克買一送一推薦喝新品舒芙蕾那堤！迎接學測登場，星巴克同步端出實用優惠與冬季新品。2026年1月16日限定一天推出好友分享日，只要符合活動條件就能享有買一送一，讓考生或陪考親友都能用一杯熱飲替自己打氣。更剛好的是，1月14日起全門市開賣全新「奶香烤舒芙蕾風味那堤」，同時人氣款「福吉茶那堤」也回歸，正好趁優惠把新品與經典一次喝齊，為緊繃日常多留一點喘息空間。



▲星巴克買一送一為考學測的學生應援加油。（攝影：鄭雅之）

▲1月14日一日快閃星巴克買一送一。(攝影：鄭雅之)





星巴克新品舒芙蕾那堤推薦！爆夯福吉茶那堤回歸

這次新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」主打把法式甜點的療癒感融進咖啡裡，入口能感受到舒芙蕾奶油的柔軟細緻，帶著淡淡蛋香與溫潤甜味，和濃縮咖啡交織出像甜點般的層次口感。同步回歸的「福吉茶那堤」則以日本焙茶為基底，搭配蒸煮牛奶與細緻奶泡，茶香溫潤不苦澀，喝起來特別安心，也可更換燕麥奶，讓整體風味更圓潤厚實。



▲星巴克「奶香烤舒芙蕾風味那堤」於即日起開賣，也有買一送一優惠。





星巴克買一送一只有9個小時限定

星巴克為了替考學測的學生應援，特意推出買一送一好友分享日，於2026年1月16日11時至20時登場，活動期間購買兩杯大杯以上且冰熱與口味皆一致的飲料，其中一杯由品牌招待，每人每次至多買二送二，飲料需一次領取。想趁學測日放鬆片刻，或和朋友相約補充能量，這天特別適合安排一杯暖飲行程。



▲星巴克福吉茶那堤強勢回歸，也推出買一送一。

星巴克買一送一 學測考生加油好友分享日

活動時間：2026/1/16(五)

活動內容：11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。

不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。







