中山站不限時咖啡廳推薦！北風社 營業到深夜12點，榻榻米閣樓一位難求、平日也排隊。

中山站不限時咖啡廳推薦必收！赤峰街二樓「北風社」營業到深夜12點，提供插座與榻榻米閣樓，平日也常排隊，是文青與夜貓族愛店。

在台北中山區與雙連站之間的赤峰街，曾因打鐵工坊林立而被稱為「打鐵街」，隨著城市樣貌轉變，這條街如今聚集了大量獨立選物、古著與風格咖啡店，成為台北文青與次文化的重要據點。而在這片熱鬧街景之上，赤峰街47巷的一棟老屋二樓的「北風社」也是一大亮點，不只不限時，還有提供插座，同時營業到半夜12點，就算是平日也要早點到，不然通常都需要候位。



▲赤峰街二樓「北風社」營業到深夜12點，提供插座與榻榻米閣樓（攝影：蕭芷琳）

▲中山站不限時咖啡廳推薦「赤峰街」平日也常排隊，是文青與夜貓族愛店。（攝影：蕭芷琳）

中山站不限時咖啡廳「北風社」隱身赤峰街二樓，是間不限時的深夜咖啡廳

走進赤峰街47巷，必須抬頭才能看見略顯斑駁的「北風社」招牌。沿著狹窄陡峭的樓梯向上，這邊完整保留台灣老屋的木構樑柱與挑高屋頂，讓空間自然呈現歲月沉澱的溫度。店內座位規劃富有層次，窗邊長桌適合獨自工作或閱讀；榻榻米閣樓區，席地而坐的設計，讓人不自覺放慢動作，即使滿座，也維持著互不打擾的默契。



▲赤峰街咖啡廳「北風社」保留老屋木構屋頂，日式閣樓空間成最大特色（攝影：蕭芷琳）

▲中山站咖啡廳「北風社」榻榻米座位需脫鞋入座，是店內最熱門、最容易客滿的區域（攝影：蕭芷琳）

中山站不限時咖啡廳「北風社」菜單推薦：雞蛋沙拉三明治 必點

在北風社眾多輕食選項中，「雞蛋沙拉三明治」始終是熟客公認的必點餐。外層選用法國麵包，外層微酥、內部濕潤；一口咬下，溫熱麵包與爆漿蛋沙拉在口中融合。此外還有清爽的「西西里咖啡」也別錯過！新鮮現榨檸檬汁搭配少量糖液，與義式濃縮攪拌後形成細緻泡沫，入口先是明亮酸香，隨後浮現咖啡的堅果與巧克力尾韻。酸、甜、苦的平衡恰到好處。



▲中山站咖啡廳「北風社」招牌雞蛋沙拉三明治，濃郁卻不膩口，是熟客必點（攝影：蕭芷琳）

▲赤峰街咖啡廳推薦「北風社」必喝西西里咖啡，檸檬酸香與咖啡苦甜層次分明（攝影：蕭芷琳）

中山站深夜不限時咖啡廳「北風社」成城市避風港！

在2026年的台北，能同時具備不限時、提供插座、並營業至凌晨12點的咖啡廳已屬少數。「北風社」因此成為許多文字工作者、自由職業者與夜貓族的深夜據點。當赤峰街逐漸安靜，二樓那盞昏黃燈光仍持續亮著，為城市留下一處可以暫時停泊的空間。這邊不只是中山站咖啡廳推薦名單上的一間店，更是一段「不被打擾的時間」本身。



▲中山站深夜咖啡廳「北風社」營業至凌晨12點，是夜貓族與創作者的避風港（攝影：蕭芷琳）

▲赤峰街不限時咖啡廳「北風社」以老屋空間與自由氛圍吸引長期客群（攝影：蕭芷琳）

地址：臺北市大同區赤峰街47巷18號2樓

營業時間：13:00–00:00；週四公休

