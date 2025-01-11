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中山站咖啡廳「Tart Club蛋塔俱樂部」草莓蛋塔必吃！低消只要100元、外皮超脆超過癮。

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2025-01-11 20:43:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

中山站必吃蛋塔在這邊！中山站咖啡廳「Tart Club蛋塔俱樂部」低消只要100元，還有超多種口味蛋塔，都在這等著大家來試試。而店家最近因應草莓季，更是推出「草莓奶蓋蛋塔」不只吃得到台灣大湖草莓，裡面還層層堆疊草莓果醬、草莓奶蓋等，草莓控怎麼可以錯過？

▲▼ 中山站必吃蛋塔在這邊！中山站咖啡廳「Tart Club蛋塔俱樂部」低消只要100元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



從網購甜點起家，如今終於有了實體店面！位於捷運中山站附近的「Tart Club蛋塔俱樂部」以其獨特的冰心蛋塔，和繽紛的可愛風格，吸引了大批前來朝聖的顧客。店內空間雖小，不過繽紛色彩的裝潢，營造出濃濃的美式童趣氛圍。而這邊內用低消只需100元，不過要注意目前店內未提供飲品，也沒有廁所設施。

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▲▼ 位於捷運中山站附近的「Tart Club蛋塔俱樂部」從網購甜點起家，如今終於有了實體店面 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼ 位於捷運中山站附近的「Tart Club蛋塔俱樂部」從網購甜點起家，如今終於有了實體店面 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼ 位於捷運中山站附近的「Tart Club蛋塔俱樂部」從網購甜點起家，如今終於有了實體店面 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

中山站咖啡廳「Tart Club蛋塔俱樂部」菜單主打冰心蛋塔，酥脆塔皮加上多層次內餡，還有期間限定的多種口味；像是夏天必吃「榴槤蛋塔」，以及冬季限定「草莓奶蓋蛋塔」等，可都不能錯過。此外還有「原味蛋塔」、「脆脆莓果巧巧蛋塔」、「玄米奶蓋抹抹蛋塔」等，層層多疊出多種滋味。
▲▼ 中山站咖啡廳「Tart Club蛋塔俱樂部」推薦菜單：開心狗奶蓋蛋塔 $85、草莓奶蓋蛋塔 $75 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼ 中山站咖啡廳「Tart Club蛋塔俱樂部」推薦菜單：開心狗奶蓋蛋塔 $85、草莓奶蓋蛋塔 $75 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼ 中山站咖啡廳「Tart Club蛋塔俱樂部」推薦菜單：開心狗奶蓋蛋塔 $85、草莓奶蓋蛋塔 $75 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​


「Tart Club蛋塔俱樂部」以其極具創意的甜點設計與口味選擇，成功俘虜台北甜點愛好者的心。無論是內用還是外帶，這間童趣滿滿的小店，都為日常生活增添了一抹甜蜜色彩，每一季還會有不同的驚喜，甜點控們現在就趕緊揪團一起去吃一波吧。
▲▼ 中山站咖啡廳「Tart Club蛋塔俱樂部」每一季還會有不同的驚喜！ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲▼ 中山站咖啡廳「Tart Club蛋塔俱樂部」每一季還會有不同的驚喜！ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲▼ 中山站咖啡廳「Tart Club蛋塔俱樂部」每一季還會有不同的驚喜！ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

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中山站咖啡廳推薦 Tart Club蛋塔俱樂部

地址：台北市大同區承德路二段53巷13號
營業時間：14:00–20:00

中山站咖啡廳推薦 Tart Club蛋塔俱樂部 推薦菜單

推薦菜單：開心狗奶蓋蛋塔 $85、脆脆莓果巧巧蛋塔 $70、原味蛋塔 $55、草莓奶蓋蛋塔 $75

 

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Tart Club蛋塔俱樂部

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