IG超夯的「糖葫蘆草莓大福」在這！公館美食「丘丘麻糬商號」近期推出新品在IG上爆紅，無論平日、假日都滿是排隊人潮。脆口香甜的草莓糖葫蘆，搭配軟糯的手作麻糬，一口咬下讓人意猶未盡；如果大家平日前往，還能加碼升級「靜岡抹茶草莓大福」，現在就一起來看看吧。



▲▼IG超夯的「糖葫蘆草莓大福」在這！公館美食「丘丘麻糬商號」在這裡 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台大公館商圈必吃 丘丘麻糬商號 糖葫蘆草莓大福

冬季草莓甜點熱潮來襲！位於台北公館商圈的小巷裡，一家日系小店「丘丘麻糬商號」近期在網路上爆紅。店面採用木質日系風格設計，充滿溫暖且舒適的氛圍。小小的攤位陳列著整齊乾淨的手作食材，主打手工現包草莓大福，以及每日現做的鮮奶麻糬。推薦閱讀： 迪化街必吃草莓大福！「路力草莓大福」平日也要排隊，超大顆只要50元。

▲▼位於台北公館商圈的小巷裡，一家日系小店「丘丘麻糬商號」近期在網路上爆紅 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​而他們家近期最夯的就是這「糖葫蘆草莓大福」，以每日新鮮手作的麻糬包裹，可以選擇加入紅豆、芋泥、卡士達等不同口味，結合傳統糖葫蘆的脆甜，與麻糬的軟糯，每一口都帶來驚喜。如果是平日前往，還有加價升級「靜岡抹茶大福」，帶有抹茶香氣的麻糬，讓整體更有層次。▲他們家近期最夯的就是這「糖葫蘆草莓大福」，以每日新鮮手作的麻糬包裹 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​不過大家要注意，糖葫蘆容易受潮變軟，所以建議大家可以現點現吃，才不會錯過最佳賞味的期限。此外，因為店家為現點現做的關係，光是平日現場其實就需要排隊等候約1小時左右，所以建議大家準緊時間提早前來，才不會錯過這超夯的大福囉。▲「糖葫蘆草莓大福」因為容易受潮變軟，所以建議大家可以現點現吃 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市大安區新生南路三段56巷11-2號

營業時間：11:00–19:00；「糖葫蘆草莓大福」出爐時間依照官方IG每日公告為主。