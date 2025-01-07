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迪化街必吃草莓大福！「路力草莓大福」平日也要排隊，超大顆只要50元。

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2025-01-07 21:28:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

迪化街必吃草莓大福是這家！「路力草莓大福」不管平日、假日，幾乎從開攤後都要排隊。會這麼有人氣也不是沒有原因，超大顆草莓大福只要50元，一口咬下酸甜多汁，紅豆泥也不會太佔份量，難怪讓人願意平日排隊也不嫌麻煩。
▲▼ 迪化街必吃草莓大福是這家！「路力草莓大福」不管平日、假日都要排隊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼ 迪化街必吃草莓大福是這家！「路力草莓大福」不管平日、假日都要排隊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼ 迪化街必吃草莓大福是這家！「路力草莓大福」不管平日、假日都要排隊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​




迪化街美食「路力草莓大福」攤位就在迪化街年貨大街裡面，靠近永樂市場、霞海城隍廟等地，從捷運北門站或大橋頭站步行約需10到15分鐘。經過也別怕錯過，因為只要是草莓季期間，排隊人潮幾乎成為這裡的固定風景線。

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▲▼ 迪化街美食「路力草莓大福」攤位靠近永樂市場、霞海城隍廟等地 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼ 迪化街美食「路力草莓大福」攤位靠近永樂市場、霞海城隍廟等地 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼ 迪化街美食「路力草莓大福」攤位靠近永樂市場、霞海城隍廟等地 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

「路力草莓大福」全店僅販售2種品項，其一為經典「草莓大福」；選用新鮮大顆的草莓，搭配甜而不膩的紅豆餡，再包裹上Q彈麻糬皮。一顆草莓大福的大小幾乎讓麻糬皮無法完全包覆，切開後更能看到飽滿多汁的草莓與紅豆餡。此外也有「草莓糖葫蘆」，兩顆一串，草莓的個頭也是不容小覷，吃起來糖衣薄脆、酸甜多汁。
▲▼ 迪化街美食推薦「路力草莓大福」推薦菜單：草莓大福 $50、草莓糖葫蘆 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼ 迪化街美食推薦「路力草莓大福」推薦菜單：草莓大福 $50、草莓糖葫蘆 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼ 迪化街美食推薦「路力草莓大福」推薦菜單：草莓大福 $50、草莓糖葫蘆 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


草莓季限定的「路力草莓大福」，不僅僅是一款甜點，更承載了無數人對於手作美味的期待與熱情。排隊的等待雖然辛苦，但當品嚐到那口感絕佳的草莓大福時，一切都值得了。如果大家還沒體驗過這份甜蜜滋味，不妨趁著草莓正當季，趕快到迪化街感受一下。
▲▼ 迪化街美食「路力草莓大福」草莓季可不能錯過這家 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼ 迪化街美食「路力草莓大福」草莓季可不能錯過這家 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼ 迪化街美食「路力草莓大福」草莓季可不能錯過這家 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

迪化街必吃草莓大福 路力草莓大福

地址：台北市大同區迪化街一段19號
營業時間：11:00–18:00（或售完為止）
販售價錢：草莓大福 $50、草莓糖葫蘆 $40

 

 

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路力草莓大福

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place台北市大同區迪化街一段19號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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