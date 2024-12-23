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汐止草莓蛋糕「錦賢蛋糕」饕客都來這！超巨草莓大福必吃，浮誇草莓蛋糕再等等。

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2024-12-23 20:44:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

冬天就是要吃草莓蛋糕！汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」每年都以浮誇的草莓創作吸引無數饕客朝聖，而現在他們家的草莓季也正式登場；雖然說因為產量還不足，所以目前「浮誇草莓蛋糕」無法預訂。不過現場已經可以買到「草莓大福」、「草莓蛋糕」等品項，堅持使用大顆台灣草莓，讓大家每口都超過癮。
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」每年都以浮誇的草莓創作吸引無數饕客朝聖 / 錦賢蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」每年都以浮誇的草莓創作吸引無數饕客朝聖 / 錦賢蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」每年都以浮誇的草莓創作吸引無數饕客朝聖 / 錦賢蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理



汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」地點靠近五堵車站，隱身於安靜的巷弄中，店面不大但溫馨。當地居民將這裡視為秘密基地，來自各地的草莓控則慕名前來。店家以實在用料和親民價格聞名，老闆堅持只用大顆的台灣草莓，因此在每年冬季都會讓不少人朝聖。
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」地點靠近五堵車站，隱身於安靜的巷弄中 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」地點靠近五堵車站，隱身於安靜的巷弄中 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」地點靠近五堵車站，隱身於安靜的巷弄中 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

無論是扎實飽滿的「草莓紅豆大福」以Q彈外皮包裹大顆台灣草莓與濃郁紅豆餡，酸甜平衡；或是有三大顆草莓點綴的「草莓巧克力蛋糕」，吃起來微甜配上飽滿的果實感，讓人意猶未盡。

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▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」推薦菜單：草莓大福 $55、草莓提拉米蘇 $110 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」推薦菜單：草莓大福 $55、草莓提拉米蘇 $110 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」推薦菜單：草莓大福 $55、草莓提拉米蘇 $110 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​


不過大家要注意，目前因為草莓季剛開跑，產量還不夠穩定，所以經典的「浮誇草莓蛋糕」暫時無法預訂，僅限以檯面上販售品項為主。如果大家也是草莓控，今年冬天不妨來這家藏身巷弄的小店，一起品嚐最純粹的草莓甜點。
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」目前經典的「浮誇草莓蛋糕」暫時無法預訂 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」目前經典的「浮誇草莓蛋糕」暫時無法預訂 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」目前經典的「浮誇草莓蛋糕」暫時無法預訂 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

 

汐止必吃草莓蛋糕 錦賢蛋糕

地址：新北市汐止區鄉友街26號
營業時間：平日 07:00–21:00；假日 08:00–19:00
＊販售品項依照店家FB粉絲專頁公告為主。

 

 

 

 

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錦賢蛋糕

phone02-26439800
place新北市汐止區鄉友街26號
3.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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