星宇航空直飛釜山！台北 台中航班時間一次看，天天飛 早去晚回超方便。

想要去韓國看海吃炸雞的朋友們快看過來，星宇航空這次真的出大招了，正式宣布進軍韓國市場！自 2026 年 6 月 1 日起，星宇航空將同步開啟台北與台中直飛釜山的全新航線，這不僅是星宇航空首度飛往韓國，更是全台灣唯一提供台中直飛釜山的傳統航空公司。從即日起開放全面訂票，讓北中兩地的遊客都能更輕鬆地飛往這座浪漫的海港城市，開啟一場說走就走的釜山度假之旅。



▲星宇航空正式宣布開啟韓國釜山全新航點。

▲壯闊的釜山廣安大橋橫跨海面，與遠方的城市高樓交織成迷人的天際線。





星宇航空插旗韓國釜山新航點

星宇航空特意送上開春大禮，首波主打就是擁有絕美海景的釜山。最吸睛的亮點莫過於台中直飛服務，以往中台灣的朋友想要飛韓國，總是要辛苦地提早出門北上趕飛機，現在有了星宇航空的獨家直航，在家門口就能直接出發。星宇航空表示這不僅是為了完善國際航網，更是為了深耕中台灣市場，讓所有愛旅行的中部旅客都能享受到更高品質且舒適的飛行體驗。



▲繽紛亮眼的釜山海雲台藍線公園膠囊列車，可盡情欣賞海天一色的美景。





彈性航班時段玩轉釜山海港城

在航班配置上，星宇航空展現了極高的彈性。台北出發的旅客，每週一與週三可搭乘 JX900 班次，早上 08：15 出發，中午 11：30 就能抵達釜山，其餘天數則提供下午出發的 JX902 班次，讓行程規劃更自由。台中出發的旅客則有每週二、五、日的 JX310 班次，同樣是 08：10 起飛的超棒早鳥時段。回程方面，台北旅客最晚可選擇 18：55 起飛的 JX903，而台中旅客回程則是 12：30 起飛，無論是想玩好玩滿還是輕鬆漫遊都沒問題。



▲釜山著名的影島大橋開啟景觀，是許多遊客必訪的特色地標。

星宇航空 直飛韓國釜山航班 開賣時間

開賣時間： 2026 年 2 月 25 日全面開賣

首航日期： 2026 年 6 月 1 日





星宇航空 台北－釜山航班資訊

台北－釜山（去程）

班號 JX900：每週一、三，08：15 出發，11：30 抵達。

班號 JX902：每週二、四、五、六、日，14：45 出發，17：55 抵達。



釜山－台北（回程）

班號 JX901：每週一、三，12：30 出發，13：45 抵達。

班號 JX903：每週二、四、五、六、日，18：55 出發，20：15 抵達。





星宇航空 台中－釜山航班資訊

台中－釜山（去程）

班號 JX310：每週二、五、日，08：10 出發，11：30 抵達。



釜山－台中（回程）

班號 JX311：每週二、五、日，12：30 出發，14：00 抵達。

釜山景點推薦必玩！

