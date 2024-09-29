好玩的新興釜山景點越來越多！「釜山Skyline Luge斜坡滑車」位於海東龍宮附近、釜山樂天世界樂園旁邊，搭乘纜車上山的過程亦能俯瞰釜山樂天世界樂園；斜坡滑車操作方式簡單好上手，自山坡上滑上超級刺激，大小朋友都能輕鬆在釜山奔馳的快感。





「釜山Skyline Luge斜坡滑車」自2021年開始營運以來，深受大小朋友歡迎。總共有四條路線，園區會依照當日的遊客數量來決定開放兩條或四條賽道；票券部分，以遊玩次數計費，且網路購票除了可以省時之外，相較現場更優惠。此外，釜山通行證Visit Busan Pass有包含釜山樂天世界樂園門票與「釜山Skyline Luge斜坡滑車」票券，不妨多加利用。





沒有體驗過斜坡滑車沒關係，搭乘纜車上山頂就定位後，工作人員會逐一講解操控滑車的方式，並確認每個人都會起步、煞車、停車以及左右轉才會放行；賽道沿途設計了數個彎道搭配隧道等，且其中一條路線享有海景相伴，人人都能在釜山尬車、盡情享受速度與刺激。





雖然基於安全考量，斜坡滑車體驗全程禁止拍攝，但是纜車以及賽道都皆有設置照相點拍攝大家飆車的畫面。「車程」結束後別急著歸還安全帽，記得先去遊客中心用安全帽子感應機器，螢幕上便會出現你在賽道上行駛的畫面，可以購買留念，不過要注意的是螢幕畫面禁止翻拍。（媒體採訪有經由特別許可）

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釜山Skyline Luge斜坡滑車票價

2次券 ₩27000

3次券 ₩30000

4次券₩33000

5次券 ₩36000

釜山Skyline Luge斜坡滑車資訊

地址：부산 기장군 기장읍 시랑리 산60-1

電話：+82-51-722-6002