釜山機張根本是海鮮控天堂！在地人激推的「機張南風海鮮餐廳남풍횟집」，主打澎湃的海鮮拼盤套餐，各式各樣的新鮮海鮮一餐滿足，而且每人價格為35000韓圓，以現下匯率換算，一個人僅需台幣830塊即可盡情享受海鮮大餐，超級划算，海鮮控一定要約一波！
「機張南風海鮮餐廳남풍횟집」位於機張海邊、距離熱門釜山景點「釜山樂天世界樂園」也不遠。特別推薦海鮮套餐，包含海參、海鞘、石海鞘、海腸、生章魚、醬油醃鮑魚、蝦子以及馬蹄蛤等；鮑魚脆口有嚼勁，海腸有鮮明的海味，生海參鹹味充足、尤其適合偏愛重口味的人。
既然來到韓國，自然要嘗試生章魚，一上桌仍可見其展現生命力，口感Ｑ脆微妙，若咀嚼較緩慢，舌頭有可能被吸盤吸住；海鮮拼盤完食後，「機張南風海鮮餐廳남풍횟집」壓軸則是加入鮑魚內臟熬煮的鮑魚粥，每一口都鮮甜並帶有點海味，為這頓新鮮又澎拜的海鮮大餐畫上暖胃的句點。
推薦閱讀：來去釜山軋車！釜山親子旅遊必去，刺激好玩「Skyline Luge斜坡滑車」，簡單好上手。
機張南風海鮮餐廳推薦
海鮮拼盤套餐
機張南風海鮮餐廳店家資訊
地址：부산광역시 기장군 기장읍 연화리 152-11
備註：餐點價格及匯率，請以旅遊當下為準。